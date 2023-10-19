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رياضة

بن ناصر ثاني لاعبي الميلان الأعلى أجرا

علي بهلولي
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بن ناصر ثاني لاعبي الميلان الأعلى أجرا
ح.م

يتموقع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ثانيا، في لائحة أعلى لاعبي نادي ميلان آسي الإيطالي أجرا.

ويقبض موسّط الميدان بن ناصر – البالغ من العمر 25 سنة – راتبا سنويا قيمته 4 ملايين أورو، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.

ويشغل اللاعب الدولي الجزائري الرّتبة الثانية رفقة 4 زملاء له، بينما يتصدّر اللائحة الجناح البرتغالي رافائيل لياو بِأجرة سنوية قيمتها 7 ملايين أورو. استنادا إلى تقرير نشره الموقع الإيطالي “توتو ميركاتو”، الخميس.

وبِخصوص اللاعب الجزائري المُغترب ياسين عدلي، فيبلغ راتبه السنوي قيمة 800 ألف أورو.

ويرتبط متوسّط الميدان الهجومي عدلي (23 سنة) مع نادي “الروسونيري” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ويتذيّل اللائحة في المركز الـ 25 المدافع الأرجنتيني ماركو بيليغرينو، بِأجرة سنوية قيمتها 300 ألف أورو.

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