بن ناصر جاهز لمواجهة ميلان وتوتنهام الأوروبية ويريح بيولي

عاد إلى تدريبات النادي الإيطالي في الوقت المناسب

قالت وسائل إعلام إيطالية إن الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط ميلان، بات جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه أمام نادي توتنهام الإنجليزي، يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة للروسونيري بداعي الإصابة، وهو الخبر الذي أراح نوعا ما المدرب ستيفانو بيولي، وجماهير نادي ميلان بالنظر لمكانة بن ناصر الفنية في صفوف الفريق.

وكان لاعب “الخضر” تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لحوالي أسبوعين، غاب فيها عن داربي الغضب أمام الغريم انتر ومواجهة تورينو في الدوري الإيطالي دون الحديث عن مواجهة ساسولو أيضا في ذات المسابقة، وشكل غياب بن ناصر عن مباريات ميلان مؤخرا محور حديث وسائل الإعلام الإيطالية، والتي أكدت بأن ابتعاد الدولي الجزائري عن الخيارات الأساسية لبيولي سيشكل ضربة موجعة لميلان في مواجهة توتنهام المهمة في الأهداف الموسمية للنادي الإيطالي، بعد أن خسر بنسبة كبيرة جدّا لقب الدوري الإيطالي لصالح نابولي الذي يقدم مستويات مذهلة هذا الموسم.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت” في نسختها الإيطالية بأن إسماعيل بن ناصر عاد إلى التدرب مع ميلان، أمس، تحسبا لمواجهة توتنهام يوم الثلاثاء على ملعب سان سيرو في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن نجم “الخضر” مرشح بقوة للبدء أساسيا في المواجهة رغم أنه سيكتفي بتدريبين جماعيين فقط مع الفريق، على اعتبار أن المدرب بيولي بحاجة ماسة لخدمات بن ناصر أفضل لاعب في ميلان منذ بداية الموسم، حسب المتابعين والمحللين، لا سيما أن المنافس هو توتنهام أحد أقوى أندية الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، رغم خسارته السبت الماضي بأربعة أهداف لهدف أمام ليستر سيتي في “البريميرليغ”.

يجدر الذكر أن إسماعيل بن ناصر يعد من أهم لاعبي ميلان هذا الموسم، حيث شارك في 27 مباراة مع “الروسونيري” بكل المسابقات أسهم فيها بهدفين فقط بين صناعة وتسجيل، وكان نجم “الخضر” أحد أبرز المساهمين في فوز الروسونيري بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022 بعد غياب عن منصة التتويج استمر لأكثر من 10 أعوام، علما أن لاعب “الخضر” كان جدد عقده مع ميلان مؤخرا إلى غاية صيف 2025، وهو الذي انضم إليه صيف عام 2019 وخاض معه 132 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.