بن ناصر حسم مستقبله بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

رغم محاولات إدارة ميلان لتجديد عقده

يواصل الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، تصدره أهم أخبار وسائل الإعلام الإيطالية في الفترة الأخيرة، بعد أن فشلت كل محاولات إدارة الروسونيري في تجديد عقده، الذي ينتهي صيف عام 2024، وتأكدت رغبة نجم “الخضر” ووكيل أعماله في تغيير الأجواء والتوجه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ابتداء من هذا الصيف.

وتحاول إدارة ميلان منذ الموسم الماضي إقناع إسماعيل بن ناصر بتجديد عقده، لكن دون جدوى، ورغم أن سبب الخلاف بين الطرفين كان ماليا في البداية، إلا أن المعطيات تغيرت منذ بداية الموسم الجديد، بعد أن بات الدولي الجزائري مطلوبا بقوة في سوق الانتقالات، حيث يستحوذ على اهتمام كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، للتعاقد معه في الفترة المقبلة، من خلال ارتباطه بالانتقال إلى ليفربول أو مانشستر يونايتد، الباحثين عن تدعيم خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إلى ذلك، كشف موقع “بيانيتا ميلان” الإيطالي، عن وضعية بن ناصر تجاه ليفربول ومانشستر يونايتد، مؤكدا أن هناك أندية إنجليزية أخرى مهتمة بالتعاقد مع “محارب الصحراء” في صورة ناديي تشيلسي وأرسنال. هذا الأخير، الذي سبق وأن لعب له في بداية مشواره الكروي، وأشار نفس المصدر إلى أن ليفربول ومانشستر يونايتد لم يقدما أي عرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، رغم وجود رغبة قوية في الظفر بخدماته. ويخوض بن ناصر رفقة وكيل أعماله، مفاوضات مع باولو مالديني المدير الرياضي لميلان، بخصوص تجديد عقده، لكن دون التوصل لاتفاق مرضٍ لكافة الأطراف حتى الآن.

من جهة أخرى، أكد الصحافي الإيطالي دانييل لونغو أن وكيل أعمال بن ناصر، الفرنسي موسى سيسوكو، بدأ في الإعداد لرحيل موكله الجزائري إلى أحد الأندية الراغبة في ضمه، وقال في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”، إن سيسوكو بدأ في البحث عن فريق جديد لبن ناصر بأحد الدوريين الإسباني والإنجليزي، ووسط هذه التطورات، لم يفقد نادي ميلان الأمل في تجديد عقد نجمه الجزائري، الذي ينتهي صيف عام 2024، حيث كانت إدارة “الروسونيري” قد قدمت عرضاً براتب سنوي قيمته 3 ملايين يورو مع مكافآت، وهو ما يرفضه لاعب أرسنال السابق، الذي يرغب في الحصول على راتب سنوي بحوالي 4 ملايين يورو، ويشترط بن ناصر الحصول على راتب مساوٍ لبقية نجوم الفريق وعلى رأسهم الفرنسي ثيو هيرنانديز، خاصة أن مستواه وسنه يجعلان منه استثمارا ناجحا على المدى الطويل بالنسبة لبطل إيطاليا.

يجدر بالذكر أن إسماعيل بن ناصر يلعب أساسيا منذ بداية الموسم الحالي، حيث شارك في 12 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا، واختير أفضل لاعب في الفريق خلال شهر أوت الماضي، فضلا عن اختياره أفضل لاعب في عدة مباريات، ما يؤكد مستوياته الجيّدة لحد الآن.