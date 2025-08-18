بن ناصر خارج القارة وأيت قارة جديد بيتكوفيتس

جديد المنتخب الوطني قبل إنطاق تربص شهر سبتمبر

يدخل المنتخب الوطني بداية شهر سبتمبر القادم في تربص مغلق الأول استعداداً لمواجهتي بوتسوانا وغينيا، مواجهتان تدخلان في إطار الجولة السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026. وقد تعرف القائمة بعض المفاجآت على غرار عدم استدعاء إسماعيل بن ناصر المتواجد بدون فريق، وبمدافع بوروسيا دورتموند الألماني إلياس بن قارة، تم ترقيته للعب مع الفريق الأول لنادي بوروسيا دورتموند.

قبل عشرة أيام من إعلان القائمة النهائية لمواجهتي بوتسوانا وغينيا من المنتظر أن يستغني المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على وسط الميدان إسماعيل بن ناصر الذيلا يزال مستقبله غامضا فبينما يريد أولمبيك مرسيليا إعارته لموسم واحد، لا يزال موقف النادي الميلان يطالب إما بانتقال دائم، مقابل قيمة مالية قدرها 15 مليون يورو، أو إعارة مع التزام بالشراء. ومع ذلك، يمكن لإسماعيل بن ناصر اللعب في فريق آخر، علما أنه رفض مؤخرا عروضا من أندية السعودية، لأن طموحه هو البقاء في أوروبا. ومع اقتراب الساعات الأخيرة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية المقرر في الفاتح من سبتمبر القادم سيكون النادي الإيطالي مجبر على تقديم تنازلات ببيع إسماعيل بن ناصر بسعر أقل،خاصة وأن راتبه الشهري مرتفع جدا.

وفي سياق أخر أكد موقع وين وين الشهير بأن قائمة منتخب الجزائر لمواجهتي بوتسوانا وغينيا في تصفيات مونديال 2026 الشهر المقبل قد تعرف مفاجأة مدوية بوجود اسم جديد

يتعلق الأمر بمدافع بوروسيا دورتموند الألماني إلياس بن قارة، فارع الطول ذو الـ18 عاماً تم تصعيده للعب مع الفريق الأول لنادي بوروسيا دورتموند بعد أن لعب أدواراً محورية وقيادية مع مختلف الفئات السنية في النادي الألماني، وجرى تصنيفه في خانة المدافعين الواعدين في “البوندسليغا” وحتى المانشافت بحكم امتلاكه الجنسية الألمانية ومروره عبر المنتخبات السنية للمنتخب الألماني.

علما أن الاتحاد الجزائري لكرة قام بإرسال الاستدعاءات إلى اللاعبين وفق القائمة الموسعة التي تضم أكثر من أربعين لاعبا قبل الإعلان عن القائمة النهائية التي قد تضم 25 لاعبا.