بن ناصر خاض قمّة “الكالتشيو”

خاض اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة الأحد، مباراة القمّة بين فريقه ميلان آسي والضيف نادي جوفانتوس الإيطاليَين.

يأتي هذا بعد ثلاثة أيّام فقط من مشاركة متوسط الميدان بن ناصر أساسيا مع المنتخب الوطني الجزائري، أمام فريق كوت ديفوار بِمدينة دوالا الكاميرونية. ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا.

ودخل بن ناصر إلى أرضية ملعب “سان سيرو” بديلا في الدقيقة الـ 61، لِمباراة انتهت بِنتيجة التعادل السلبي، لِحساب الجولة الـ 23 من عمر البطولة الإيطالية.

وبات فريق الميلان بعد هذا التعادل، يجمع 49 نقطة في المركز الـ 3. ويشغل نادي جوفانتوس الرّتبة الـ 5 بِرصيد 42 نقطة.

وتنتظر إسماعيل بن ناصر وفريقه “الروسونيري” مواجهة أخرى قوية في البطولة الإيطالية، تحمل طابعا جواريا أمام الإنتر، وتُجرى في الـ 6 من فيفري المقبل.