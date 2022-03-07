بن ناصر رجل المباراة أمام نابولي ويلقى الإشادة من بيولي

اختير الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت ناديه أسي ميلان نابولي، التي انتهت سهرة الأحد بفوز أشبال المدرب ستيفانو بيولي بهدف دون رد..

وتعد مباراة نابولي، الثانية على التوالي التي تختار فيها جماهير الميلان، بن ناصر كأفضل لاعب، بعدما تم اختياره في المباراة السابقة أمام الإنتر.

ونشر حساب الميلان الرسمي على “فيسبوك”، صورة لبن ناصر، وأرفقها بعبارة: ” محرك وسط الميدان الذي لا يكل ولا يمل..لقد اخترتم بن ناصر كرجل للمباراة مرة أخرى”.

وأشاد المدرب ستيفانو بيولي بالأداء الكبير الذي قدمه الدولي الجزائري بن ناصر في مباراة نابولي، وقال في تصريحات لموقع “كالتشيو ميركاتو”: ” أميل دائما إلى الإشادة بالفريق، لكن من الصواب الإشادة بأداء بن ناصر اليوم، إنه يقدم مباريات رائعة”.

وأضاف مدرب الميلان: “بن ناصر لديه مهارات فنية رائعة، ويظهر ذلك من مباراة لأخرى”.