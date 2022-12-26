بن ناصر على بعد خطوة من التجديد للميلان لغاية 2027

جلسة مفاوضات مرتقبة بين وكيل أعماله والإدارة لحسم الأمور

قال الصحفي الإيطالي والمدير العام لموقع توتو ميركاتو المتخصص في نقل أخبار سوق انتقالات اللاعبين، نيكولا تشيكاريني، عن اقتراب إدارة الميلان من إنهاء الاتفاق مع نجمها الجزائري، إسماعيل بن ناصر، حول تجديد عقده الذي ينتهي في جوان 2024 لفترة إضافية.

وأوضح أن الميلان يوجد على بعد خطوة من إنهاء السجال القائم بشأن تجديد إسماعيل بن ناصر لعقده معه أو الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن مسؤولي نادي أي سي ميلان سيجتمعون بوكيل أعمال بن ناصر خلال الساعات القليلة القادمة لإنهاء المسألة.

وكشف ذات المصدر، عن الأجرة الجديدة التي سيدفعها الميلان للاعبه الجزائري، وفي نفس الوقت تحدث عن النقطة التي تبقى محل أخذ وعطاء ما بين إدارة الفريق ووكيل أعمال بن ناصر وهي المكافآت والعلاوات التي سيتحصل عليها نجم الخضر.

وحسب الصحفي الإيطالي فإن أجرة إسماعيل بن ناصر السنوية ستكون 4 مليون أورو، بالإضافة إلى محفزات مالية ومكافآت وامتيازات أخرى سيتحصل عليها اللاعب، وهي النقطة التي ستكون محل نقاش ما بين مسؤولي الميلان ووكيل أعمال اللاعب خلال الجلسة القادمة المرتقبة في الساعات القادمة. كما ذكر فترة العقد الجديد التي ستمتد لغاية سنة 2027.

تجدر الإشارة، أن العديد من المصادر الصحفية تطرقت بإسهاب عن مستقبل بن ناصر ورشحته للانتقال إلى الدوري الانجليزي الممتاز، للاهتمام الكبير الذي يحظى به من العملاقين ليفربول وأرسنال والإمكانات المادية التي تتوفر عليها، مما يتيح لها دفع الشرط الجزائي الموجود في عقده والاستجابة لكل شروطه لاسيما المادية.