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رياضة

بن ناصر على بُعد شعرة من “السكوديتو”

علي بهلولي
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بن ناصر على بُعد شعرة من “السكوديتو”

قطع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي مساء الأحد، شوطا كبيرا نحو إحراز لقب بطولة إيطاليا.

وفاز فريق الميلان بِنتيجة (2-0) على الزائر نادي أطلنطا، لِحساب الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من عمر البطولة الإيطالية.

ودخل متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 63، وحينها كان فريقه الأحمر والأسود مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وفي لقاء آخر، فاز الوصيف فريق الإنتر بِنتيجة (1-3) على المضيف نادي كالياري، سهرة الأحد.

وبات فريق “الروسونيري” بعد هذا الانتصار، يجمع 83 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف نادي الإنتر بِفارق نقطتَين. ويشغل فريق أطلنطا الرّتبة الـ 8 بِرصيد 59 نقطة، بينما يملك فريق كالياري 29 نقطة في المركز الـ 18.

وفي الجولة الـ 38 والأخيرة بِتاريخ الـ 21 من ماي الحالي، يلعب إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي أمام المضيف نادي ساسولو، ويُواجه فريق الإنتر الزائر نادي سامبدوريا. عِلما أن فريق ساسولو يحوز 50 نقطة في المركز الـ 11، ويتموقع نادي سامبدوريا في الرّتبة الـ 16 بِمجموع 33 نقطة.

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