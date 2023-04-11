بن ناصر: فخر كبير لكن بِمسؤولية ثقيلة أن تكون قائدا للميلان

تحدّث اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن أمور عدّة، لها صلة بِناديه ميلان آسي بطل إيطاليا.

جاء ذلك في مقابلة صحفية أدلى بِها بن ناصر لِموقع الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم، ونشر تفاصيلها، الثلاثاء.

وقال بن ناصر عن فريقه الميلان: “لا أحد يُخبرك عن مدى تميّز هذا النادي، فأنت مُطالب بِتمثيل ألوانه حتّى تفهمه، ويُمكنك أن تتنفّس التاريخ المجنون للميلان كل يوم. لِهذا السبب أنا مُغرم بِهذا النادي”.

وعن شارة القائد التي منحه إيّاها المدرب ستيفانو بيولي، ردّ متوسّط الميدان الجزائري: “إنه لَشرف عظيم ومكافأة على العمل الجادّ. إنها مسؤولية. تعني أشياء كثيرة لأن الميلان نادٍ عظيم. أن تحمل شارة القائد، فيجب عليك أن تكون مثالا داخل الملعب وخارجه”.

ويرتبط بن ناصر (25 سنة) مع فريق “الروسونيري” بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2027.

وتنتظر إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي مباراة قوية أمام الجار نادي نابولي، تُجرى بِملعب “سان سيرو” سهرة هذا الأربعاء. لِحساب ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وكان بن ناصر في الـ 2 من أفريل الحالي، قد ساهم في تسجيل الميلان لِفوز ثقيل (0-4) على المُضيّف نادي نابولي، لكن في مباراة تندرج ضمن إطار منافسة البطولة الإيطالية.