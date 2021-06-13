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رياضة

بن ناصر: فخر لي أن أكون ضمن هذا المنتخب

الشروق الرياضي
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بن ناصر: فخر لي أن أكون ضمن هذا المنتخب

عبر اللاعب الدولي إسماعيل بن ناصر عن فخره بانتمائه للمنتخب الوطني الجزائري، بعد تطيم أشبال بلماضي الرّقم القياسي الأفريقي، المرادف لـ 27 مباراة دولية بلا هزيمة.

وقال متوسط ميدان ميلان في منشور له عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل” فخر كبير كوني جزءًا من هذا المنتخب، تهانينا للجميع على هذا السجل بدون هزائم”.

واختار بن ناصر المولود في عام 1997 من أب مغربي وأم جزائرية اللعب للمنتخب الوطني في عام 2016 على حساب منتخب الناشئين المغربي.

وشارك متوسط ميدان الخضر في كأس افريقيا سنة 2019 وتوج فيها رفقة زملائه باللقب القاري، كما تمكن من حصد لقب أفضل لاعب لينتقل بذلك إلى نادي ميلان الإيطالي مقابل 16 مليون يورو، ليصبح أحد النجوم البارزة في صفوف “الروسونيري”.

وقد تمكن المنتخب الوطني، الجمعة، من الفوز وديا على مضيفه منتخب تونس بثنائية، وذلك على ملعب الأخير في رادس.

وأحرز هدفي الفوز للخضر كل من بغداد بونجاح ورياض محرز في الدقيقتين 19 و28 على التوالي، وبهذا يكون قدد حقق المنتخب الوطني رقما قياسا بلعب 27 مبارة دولية بدون هزيمة متجاوزا بذلك منتخب كوت ديفوار.

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