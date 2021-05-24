بن ناصر في دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مشواره

يتجه للبقاء مع النادي الإيطالي الموسم المقبل

تمكن نادي ميلان الإيطالي من ضمان مشاركته في منافسة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الإيطالي وبعد غياب استمر لأزيد من 7 سنوات عن أغلى مسابقة أوروبية، وبمساهمة من النجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الذي تأهل بدوره للمشاركة في هذه المسابقة الأوروبية لأول مرة في مشواره أيضا، وفي موسم كان صعبا بالنسبة له بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته.

وكان زملاء بن ناصر فازوا على نادي أتالانتا بهدفين دون رد لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي، ليحتلوا الوصافة برصيد 79 نقطة ويضمنوا العودة لدوري أبطال أوروبا، الذي ظهروا فيه لآخر مرة موسم 2013-2014، واحتفل ناصر بتأهل ميلان المنتظر منذ سنوات لدوري الأبطال وفرصته الأولى أيضا للتواجد في هذه المنافسة، من خلال نشر صورة له مع زملائه خلال لقاء أتالانتا وغرّد قائلا: “ها نحن في دوري أبطال أوروبا”، مبرزا فرحته الكبيرة بهذا الإنجاز، ليصبح بذلك سادس لاعب جزائري يشارك في دوري الأبطال مع نادي إيطالي، وسبق الدولي الجزائري لهذا الإنجاز، خمسة لاعبين جزائريين لعبوا في الدوري الإيطالي، هم مراد مغني مع لازيو، جمال مصباح مع ميلان وفوزي غولام وآدم وناس مع نابولي، كما سبق لثلاثة لاعبين جزائريين أن احتلوا وصافة الدوري الإيطالي، وهو مصباح في مرة واحدة مع ميلان وغولام (في 3 مناسبات) ووناس (في مناسبتين) مع نابولي.

من جهة أخرى، لم يكن هذا الموسم سهلا ولا مثاليا بالنسبة لبن ناصر، حيث اكتفى بالمشاركة في 21 مباراة من أصل 38 في الدوري الإيطالي، منها 17 مباراة كأساسي و4 كبديل، ساهم خلالها في صناعة 3 أهداف، وغاب عن 17 لقاء بسبب الإصابات العضلية التي لاحقته، وفي ثلاث مناسبات كاملة شككت حتى في قدرات الطاقم الطبي للنادي اللومباردي، وأجمع الإيطاليون على أن غيابه قلص من حظوظ أشبال المدرب ستيفانو بيولي، في التتويج باللقب ومنافسة الغريم التقليدي أنتر، وكان اللاعب الجزائري بدأ الموسم بقوة مع ميلان وقاده إلى تصدر الدوري الإيطالي، حيث شارك بانتظام خلال الجولات الثماني الأولى قبل أن يتعرض للإصابة، وعاد بعدها إلى الملاعب بعد مباراتين، لكنه تعرض لانتكاسة غيبته لفترة طويلة أخرى.

إلى ذلك، يراهن نادي ميلان بشكل كبير الموسم المقبل على بن ناصر للبصم على مشاركة قوية في دوري الأبطال، حيث يرفض بيعه في الفترة الحالية، ويعول على استعادته لكامل قدراته البدنية والتعافي الجيّد من تبعات إصاباته المتكررة هذا الموسم خلال الفترة المقبلة، ليذكر الجميع بما قدمه مع النادي خلال الموسم الماضي، وبدوره لا يفكر النجم الجزائري في الرحيل أيضا لأنه يريد تثبيت أقدامه مرة أخرى مع ميلان وبعث مشواره بعد كل ما حدث له هذا الموسم، علما أنه كان محل أطماع عدة أندية في فترة سابقة، على غرار مانشستر سيتي وباريس سانت جيرمان.