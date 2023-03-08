بن ناصر في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان الإيطالي سهرة الأربعاء، إلى ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وتعادل الميلان سلبا مع مُضيّفه نادي توتنهام الإنجليزي، لِحساب إياب محطّة ثمن النهائي.

وكان مُمثّل الكرة الإيطالية قد فاز بِميدانه ذهابا بِنتيجة (1-0)، وهي الحصيلة العامّة التي منحته تأشيرة التأهّل.

ودخل متوسّط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 81، من عمر مباراة الإياب.

وطرد الحكم في الدقيقة الـ 77 لِلقاء العودة، الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع فريق توتنهام الإنجليزي، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

وشهدت مباراة العودة تأخّر وصول حافلة فريق الميلان إلى ملعب “توتنهام هوتسبير”، وهو ما جعل حكم الساحة الفرنسي كليمون توربان يُعطي إشارة انطلاقها بعد عشر دقائق من التوقيت المضبوط سلفا.

ولا يتسامح الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم مع مثل هذا النّوع من البرمجة، لِأنّها تُضرّ بِالقنوات التلفزيونية الناقلة حصريا للمنافسة، وتدفع أموالا طائلة لِشرائها. فضلا عن كون هيئة الرّئيس ألكسندر تشيفيرين لا تتلاعب عندما يتعلّق الأمر بِأجندة المقابلات (تواريخ ومواقيت وملاعب..).

وبات عدد الأندية التي حجزت مقعدا في ربع نهائي رابطة الأبطال أربعة فرق، وهي: ميلان آسي الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني، وتشيلسي الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي. في انتظار تأهّل أربعة أندية أخرى سهرة الـ 15 من مارس الحالي، على أقصى حدّ. عِلما أن السّباق ما زال يضمّ فريق مانشستر سيتي ونجمه الجزائري رياض محرز، الذي تعادل خارج القواعد ذهابا بـ (1-1) مع نادي لايبزيغ الألماني، على أن تُجرى مواجهة العودة بِإنجلترا في الـ 14 من الشهر الحالي.

وتُسحب قرعة ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا في الـ 17 من مارس الحالي.