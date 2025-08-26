بن ناصر في صراع للبحث عن فريق يلعب له

24 ساعة قبل إعلان بيتكوفيتش عن قائمة بوتسوانا وغينيا

24 ساعة قبل الندوة الصحفية التي سينشطها مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، فلاديمير بيتكوفيتش للكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمباراتين المقبلتين من تصفيات كأس العالم 2026، أمام بوتسوانا يوم 4 سبتمبر بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو على الساعة الثامنة ليلا ثم أمام غينيا يوم 8 سبتمبر بالدار البيضاء المغربية على الساعة الخامسة مساء ما زال اسماعيل بن ناصر دون فريق وهو ما قد يجبر الناخب الوطني للاستغناء عنه والبحث عن خليفته.

يتواصل كابوس الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر خلال الصيف الجاري، حيث يسعى للعثور على نادٍ جديد دون جدوى حتى الآن، اللاعب الذي كان يُعتبر من أبرز المواهب في مركزه، يجد نفسه في موقف صعب بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب ماسيميليانو أليغري.

متوسط ميدان المنتخب الجزائري، المرتبط بعقد مع ميلان حتى يونيو 2027، يحاول بشتى الطرق مغادرة قلعة “سان سيرو”، كان يأمل في العودة إلى مارسيليا، لكنه تلقى عرضاً مهماً من نادي تورينو، الذي سرعان ما سحب عرضه بعد التفاوض مع بن ناصر وميلان، وبدلاً من ذلك، قرر تورينو التوجه نحو إنتر ميلان، حيث تمكن من الحصول على كريستيان أسلاني على شكل إعارة.

يبدو أن مساعي بن ناصر للعودة إلى مارسيليا تواجه صعوبات، حيث لا تلقى تفاعلاً إيجابياً من إدارة النادي الفرنسي، هذه الأخيرة تركز جهودها على ضم الإسباني داني سيبايوس من ريال مدريد، مما يزيد من تعقيد وضع اللاعب الجزائري.

في ظل شح العروض الأوروبية والعربية، يجد بن ناصر نفسه في موقف لا يُحسد عليه، السيناريو الحالي لم يكن متوقعاً حتى من أكثر المتشائمين، خاصةً وأنه كان يُصنف قبل عامين كواحد من أبرز العناصر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. يُذكر أن بن ناصر، الذي لا يتجاوز عمره 27 عاماً، يمتلك قيمة سوقية تصل إلى 15 مليون يورو وفقاً لمنصة “ترانسفير ماركت”، ومع بقاء عقده مع ميلان حتى عام 2027، يبقى اللاعب في انتظار فرصة جديدة قد تفتح له أبواب النجاح مجدداً.