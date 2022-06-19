بن ناصر في مُفترق الطرق

ما زال اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسط ميدان فريق ميلان آسي، مادّة دسمة للصحافة الإيطالية.

وتحدّثت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، عن جديد بن ناصر قائد “محاربي الصّحراء” في مباراة إيران.

ويُدرج التقني الهولندي إيريك تين هاخ المدرب الجديد لِفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اسم بن ناصر، في المقام الثاني. لأنه يرغب – أوّلا – في جلب مواطنه متوسط الميدان فرينكي دي يونغ هذه الصائفة، وإذا فشل المسعى يمرّ إلى الدولي الجزائري. يقول موقع “كالتشيو ميركاتو”.

ويرتبط الهولندي فرينكي دي يونغ (25 سنة) مع نادي برشلونة الإسباني بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2026.

وفي سياق ذي صلة، برمجت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي لقاءً مع مُمثّلي أعمال بن ناصر، يُعقد عند نهاية جوان الحالي.

ويقترح مسؤولو الميلان على بن ناصر عقدا جديدا يمتدّ حتى صيف 2026، وبِأجرة سنوية تبلغ أكثر من 3 ملايين أورو.

ويلعب بن ناصر (24 سنة) للميلان منذ صيف 2019، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024، وراتب سنويّ يقترب من 1.8 مليون أورو.

وفي حال رغبة بن ناصر في الرّحيل هذه الصائفة أو قبل انقضاء مدّة العقد، فَيُجبر على دفع مبلغ 50 مليون أورو لِإدارة نادي “الروسونيري”.

آخر أخبار بن ناصر

تتفاوض إدارة نادي ميلان آسي بطل إيطاليا هذه الأيّام مع لاعبها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، من أجل تجديد العقد.

ويرتدي متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) زيّ نادي ميلان آسي الإيطالي منذ صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024. وبِأجرة سنوية تقترب من رقم 1.8 مليون أورو.

واقترحت إدارة نادي الميلان على بن ناصر عقدا جديدا، مضمونه تمديد الفترة حتى صيف 2026، ورفع راتبه السنوي إلى رقم 3.5 مليون أورو. كما ذكرته صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، الخميس. التي أضافت أن مسؤولي فريق “الروسونيري” طلبوا أيضا من بن ناصر، إدراج بند الشرط الجزائي بِقيمة 50 مليون أورو. يُسدّدها الدولي الجزائري إذا أراد الرّحيل قبل الآوان.