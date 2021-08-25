بن ناصر في وضعية التحليق.. ومحرز جاهز لأرسنال

يواصل الدولي الجزائري سماعيل بن ناصر تحضيراته الجدية، مع ناديه ميلان، تحسبا لمباراة الجولة الثانية من الدوري الإيطالي أمام كالياري..

ونشر نادي ميلا صورا لتدريبات الفريق، من بينها صورة لن ناصر، وهو يرتقي عاليا، ويراقب الكرة، تحت أنظار زميله في الفريق، الذي شدت انتباهه تلك اللقطة.

وبدوره بن ناصر، نشر الصورة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، وعلق عليها ” تشغيل وضعية الطائرة”.

وأبدى بن ناص تحمسا كبيرا للموسم الجديد، حيث كان قد شارك لمدة عشرين دقيقة أمام سامبدوريا في الجولة الأولى، ومن المنتظر أن يعود إلى التشكيلة الأساسية بمناسبة لقاء الأحد المقبل.

وفي إنجلترا، يواصل النجم الجزائري رياض محرز تحضيراته للمباراة المقبلة، التي تجمع ناديه مانشستر سيتي بأرسنال السبت المقبل.

وأعلن الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، عن جاهزية محرز للمواجهة المقبلة، حيث نشر صورة له خلال التدريبات،وأرفقها بعبارة : ” ساحر العرب جاهز لمواجهة جديدة أمام أرسنال”.