بن ناصر قد يكون حاضرا في “كان” كوت ديفوار

بيولي يعيد اسم ياسين عدلي إلى واجهة الخضر

تحدث مدرب ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، عن مستجدات بشأن تطور الوضع الصحي للاعب فريقه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وصرح المدرب بيولي، الجمعة، على هامش المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة أمس أمام لازيو، مؤكدا على عودة بن ناصر منتصف شهر أكتوبر، حيث سيخضع لبرنامج خاص من أجل استعادته لكل إمكاناته البدنية والفنية، كما لم يعط موعدا لعودته إلى الميادين، معربا عن طول مدة شفائه التام من الإصابة.

كلام مدرب الميلان عن اسماعيل بن ناصر، بعث التفاؤل في نفوس الجماهير الجزائرية، وخاصة الناخب الوطني، الذي يعول دائما على أفضل لاعب في المنتخب الوطني، حيث يعتبر قطعة أساسية في تشكيلة الخضر، وسيكون عنصرا مهما في كان كوت ديفوار، في حال استعاد جاهزيته البدنية.

عودة بن ناصر إلى صفوف المنتخب، ستكون إيجابية جدا خلال الكان المقبل، خاصة مع التدعيمات التي قامت بها النخبة الوطنية بمجيء حسام عوار والتحاق أمين غويري، بالإضافة إلى احتمال انضمام ريان شرقي نجم ليون، حيث ستكون تشكيلة الخضر الأقوى من حيث المواهب التي تزخر بها، والقيمة الفنية التي يمتلكها جمال بلماضي في قادم المواعيد، خاصة وأن الهدف المقبل الذي حدده رئيس الفاف الجديد وليد صادي هو نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم.

وسيكون قائد الميلان تحت مقاربة الناخب الوطني خلال الفترة القادمة، حيث سيتابع تطورات شفائه وعودته إلى الميادين من اجل وضع تركيبة المنتخب والأسماء التي ستكون حاضرة في أبيدجان، خاصة على مستوى وسط الميدان الذي عانى كثيرا بغيابه، ومنذ اعتزال عدلان قديورة.

من جانب آخر، عاد اسم ياسين عدلي إلى الواجهة، بعد المردود الكبير الذي قدمه أمام كاغلياري، حيث قدم مستوى مميزا نال به ثناء مدرب الميلان، الذي أعرب عن سعادته بما قدمه نجم بوردو السابق، وملمحا لمواصلة التعويل عليه في منصب اسماعيل بن ناصر، وهو الذي سيعود إلى مخططات الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي أكد في كل خرجاته الصحفية، على ضرورة اللعب باستمرار لنيل فرصة مع المنتخب الوطني الجزائري، حيث من المنتظر أن يكون مع الخضر في قادم التربصات، بعد ما كان قريبا منها في السابق، غير أن غيابه عن لقاءات الميلان، أجل ظهوره بقميص “الأفناك”.