بن ناصر لاعب الشهر في ميلان ويؤكد عودته القوّية

يتواجد في أفضل أحواله قبل مواجهة بوركينافاسو

احتفل أنصار نادي ميلان الإيطالي، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عندما اختاروه أفضل لاعب في النادي اللومباردي خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب عملية التصويت التي نظمها النادي على حساباته المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكان لاعب “الخضر” قدم مستويات كبيرة الشهر الماضي جعلته محل إشادة واسعة في إيطاليا.

وتألق لاعب الوسط المتوّهج مع ميلان الشهر الماضي منذ عودته من تربص المنتخب الوطني الفارط، ومباراة النيجر المزدوجة في تصفيات كأس العالم 2022، وشارك نجم إمبولي السابق في أربع مباريات سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر، ما جعل الأنصار تختاره أفضل لاعب في الشهر، وهي التي لم تنس الهدف العالمي الذي وقعه في مرمى بولونيا بالدوري الإيطالي، وحرص الدولي الجزائري على توجيه شكره لأنصار نادي ميلان على اختياره أفضل لاعب في الفريق خلال الشهر الماضي، حيث نشر نادي ميلان فيديو قصير للاعب “محاربي الصحراء” على حساب النادي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يشكر فيها مشجعي النادي اللومباردي على تتويجه بهذه الجائزة، مشيرا إلى أنه تشكل شرفا كبيرا له.

من جهة أخرى، يتواجد إسماعيل بن ناصر في أفضل أحواله الفنية والبدنية قبل دخوله تربص المنتخب الوطني، يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراتي جيبوتي وبوركينافاسو في الجولتين ما قبل الأخيرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، وهو الأمر الذي يريح المدير الفني لـ”محاربي الصحراء”، جمال بلماضي، الذي يراهن كثيرا على نجم ميلان في لقاء بوركينافاسو الفاصل في تحديد هوية المنتخب المتأهل إلى الدور الأخير من التصفيات المونديالية، خاصة أن المباراة لن تكون سهلة وستحتاج تواجد زملاء محرز في أحسن أحوالهم الفنية والبدنية، لتفادي تكرار سيناريو مباراة الذهاب في المغرب، عندما سيطر منتخب بوركينافاسو على مجريات الشوط الثاني وتمكن من تسجيل هدف التعادل، لينتهي اللقاء بهدف لمثله.

يجدر الذكر، أن “الخضر” يواجهون منتخب جيبوتي، يوم 12 نوفمبر، على ملعب القاهرة الدولي، وهي المباراة التي قد يريح فيها بلماضي إسماعيل بن ناصر وبعض اللاعبين الأساسيين الآخرين، بالنظر لمحدودية مستوى المنافس، من أجل تجهيزهم للمباراة الأهم أمام “الخيول” على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، يوم 16 نوفمبر.