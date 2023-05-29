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رياضة

بن ناصر: لا أستطيع المشي لِمدّة ستّة أسابيع

علي بهلولي
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بن ناصر: لا أستطيع المشي لِمدّة ستّة أسابيع
الأرشيف

قدّم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر مساء الإثنين، توضيحات بِشأن وضعيته الصحّية.

ومعلوم أن موسم مُتوسّط ميدان فريق ميلان آسي الإيطالي انتهى، بعد تعرّضه مُؤخّرا لِإصابة خطيرة على مستوى الرّكبة، وإجرائه عملية جراحية.

وقال بن ناصر في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سارت العملية الجراحية بِشكل جيد. لا أستطيع المشي لِمدّة شهر ونصف الشهر، لِذلك أقوم بِتمارين الجزء العلوي من الجسم”.

وكانت إدارة نادي الميلان قد ذكرت بعد إجراء العملية الجراحية، بِأن عودة إسماعيل بن ناصر إلى المنافسات الرّسمية لن تكون قبل 6 أشهر من الآن. فيما قال الدولي الجزائري إنّه يأمل المشاركة مع “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، التي تنطلق في جانفي المقبل.

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