بن ناصر لن يلعب ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا

غادر اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الأربعاء، تربّص المنتخب الوطني بِداعي الإصابة.

وبعد شعوره بِآلام واستحالة خوضه ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، منح النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش متوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي، رخصة مغادرة التربّص.

ولم تُوضّح “الفاف” نوعية إصابة بن ناصر، واكتفت بِذكر أنها “بسيطة”، وأن اللاعب سيعود إلى ناديه الميلان للعلاج هناك.

للإشارة، فإن بيتكوفيتش وجّه الدّعوة إلى متوسّط ميدان آخر، مُمثّل في لاعب نادي شارلوروا البلجيكي، آدم زرقان.