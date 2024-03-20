-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن ناصر لن يلعب ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا

الشروق الرياضي
  • 196
  • 0
بن ناصر لن يلعب ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا
ح.م

غادر اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الأربعاء، تربّص المنتخب الوطني بِداعي الإصابة.

وبعد شعوره بِآلام واستحالة خوضه ودّيتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا، منح النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش متوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي، رخصة مغادرة التربّص.

ولم تُوضّح “الفاف” نوعية إصابة بن ناصر، واكتفت بِذكر أنها “بسيطة”، وأن اللاعب سيعود إلى ناديه الميلان للعلاج هناك.

للإشارة، فإن بيتكوفيتش وجّه الدّعوة إلى متوسّط ميدان آخر، مُمثّل في لاعب نادي شارلوروا البلجيكي، آدم زرقان.

مقالات ذات صلة
المولودية تُعمّق الفارق في الصّدارة

المولودية تُعمّق الفارق في الصّدارة

رونالدو يتلقى دعوة لدخول الإسلام في رمضان

رونالدو يتلقى دعوة لدخول الإسلام في رمضان

الجزائرية طاطار تتوج بالذهبية وتحطم الرقم القياسي للألعاب الإفريقية(فيديو)

الجزائرية طاطار تتوج بالذهبية وتحطم الرقم القياسي للألعاب الإفريقية(فيديو)

تقليص عقوبة يوسف بلايلي

تقليص عقوبة يوسف بلايلي

بِالفيديو: تمريرة أُخرى حاسمة لِبراهيمي

بِالفيديو: تمريرة أُخرى حاسمة لِبراهيمي

الجزائر ومصر في افتتاح الدورة الدولية لأقل من 20 سنة

الجزائر ومصر في افتتاح الدورة الدولية لأقل من 20 سنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد