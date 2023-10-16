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رياضة

بن ناصر: لو خيّروني بين الدّين والمال والشهرة لاخترتُ الإسلام

علي بهلولي
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بن ناصر: لو خيّروني بين الدّين والمال والشهرة لاخترتُ الإسلام
ح.م

قال اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر متوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي، إنّه يولي عناية فائقة للدّين الإسلامي.

وأوضح بن ناصر: “الدّين الإسلامي أُدرجه في المقام الأوّل من ناحية الأهمّية، قبل زوجتي وأسرتي وأولادي. لِعلمك، يوم القيامة نُحاسَب فرديا وليس جماعيا. المال، والشهرة..هذه أمور ثانوية يجب أن لا تسبق الدّين. يجب التركيز على الأهمّ”.

وأضاف في ظهور إعلامي له عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفي شريط فيديو سجّله أحد الإعلاميين بِفرنسا، أنه يحرص على صيانة شخصيته وصورته لأنه مسلم أوّلا وأخيرا. وليس لِأنه “نجم” يخشى ارتكاب أخطاء تُثير جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع، ويحرص على عدم خسارة جمهوره.

هذا وعاد بن ناصر، الإثنين، إلى أجواء التدريبات في صفوف ناديه ميلان آسي الإيطالي.

وكان متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر قد تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة شهر ماي الماضي، أنهت موسمه الرّياضي، وأجبرته على إجراء عملية جراحية، ثم الرّكون إلى العلاج والرّاحة.

وسيخضع الدولي الجزائري لِحصص تدريبية خاصّة وعلى انفراد، تقول تقارير الصحافة الإيطالية. التي أضافت أن خوض بن ناصر لِمران جماعي مع زملائه في فريق الميلان، سيكون بعد فترة طويلة تتجاوز الشهر من الآن.

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