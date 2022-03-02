بن ناصر محلّ إشادة من قبل مدرب الميلان والصحافة الإيطالية

قدّم اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عروضا فنية راقية، استحسنها مدربه في فريق ميلان آسي ستيفانو بيولي، والصحافة الإيطالية.

ويتعلّق الأمر هنا بِمواجهة فريق ميلان آسي للجار نادي الإنتر سهرة الثلاثاء، بِرسم ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال المدرب بيولي للصحافة الإيطالية بعد نهاية المباراة: “أداء بن ناصر كان في المستوى. لقد نضج هذا اللاعب كثيرا”.

وخاض متوسط الميدان الجزائري كامل أطوار هذه المباراة الجوارية، التي انتهت بِنتيجة التعادل السلبي. في انتظار تنظيم لقاء الإياب لاحقا.

وفي تقرير لها نشرته، الأربعاء، كتبت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية: “استعاد بن ناصر مستواه الفني العالي لِعام 2020. يركض بِسرعة، ويضبط إيقاع اللّعب كما يشاء. يلعب أيضا بِأريحية. بن ناصر يستحق العلامة الكاملة”.

وكتب موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي: “بن ناصر أحد أفضل لاعبي المواجهة الجوارية الميلانية. لقد استطاع تحييد خطورة متوسط ميدان هجوم الإنتر هاكان تشالهانوغلو”.

وتنتظر إسماعيل بن ناصر وفريقه “الرّوسونيري” مباراة أخرى قوية، لكن في منافسة البطولة الإيطالية. تُجرى أمام المضيف نادي نابولي، سهرة الأحد المقبل. وحينها يُواجه مواطنَيه المدافع فوزي غلام وصانع الألعاب آدم الوناس.

ويجمع فريقا نابولي وميلان آسي 57 نقطة في الرّيادة، قبل 11 جولة عن إسدال ستار البطولة الإيطالية.