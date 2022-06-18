بن ناصر مرشح لتعويض بول بوغبا في مانشستر يونايتد

مفاوضات تمديد عقده مع ميلان تراوح مكانها

كشفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية بأن الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف، من أجل تعويض رحيل النجم الفرنسي، بول بوغبا، القريب من اتمام اتفاق عودته إلى نادي جوفنتوس الإيطالي.

ولم يتوصل نجم “محاربي الصحراء” لحد الآن إلى اتفاق مع إدارة الروسونيري لتمديد عقده إلى غاية صيف عام 2026، وفق شروط جديدة وفي مقدمتها رفع راتبه السنوي، الذي يقدر حاليا بـ1.5 مليون يورو فقط، وكانت مصادر إعلامية إيطالية أشارت إلى أن نادي ميلان مستعد لرفع راتب بن ناصر إلى حدود 3.5 مليون يورو.

وقالت الصحيفة الانجليزية إن إدارة مانشستر يونايتد تحدثت بالفعل مع نظيرتها من نادي ميلان للاستفسار عن وضعية الدولي الجزائري، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقديم عرض للحصول على خدمات بن ناصر، الذي تصنفه وسائل الإعلام الإيطالية في خانة أفصل اللاعبين في مركزه بالدوري الإيطالي، ويتضمن عقد نجم نادي أمبولي السابق مع النادي اللومباردي شرطا جزائيا يقدر بـ50 مليون يورو، يتيح للأندية غير الإيطالية كسره للحصول على توقيعه، في وقت تتوقع فيه العديد من المصادر الإعلامية الإيطالية أن لا تتنازل فيه إدارة ميلان بسهولة عن نجمها الجزائري، على اعتبار أنه يعد من ركائز النادي واللاعبين المفضلين لدى المدير الفني، ستيفانو بيولي، والذي أسهم، في تتويج ميلان بلقب الدوري الموسم المنقضي يعد غياب استمر لـ11 عاما كاملا.

إلى ذلك، أكدت “ذا صن” أن اهتمام مانشستر يونايتد بخدمات لاعب خط وسط الميدان المدافع ليست وليدة اليوم، بل كان بن ناصر ضمن خطط المدرب السابق لـ”الشياطين الحمر”، النرويجي أوله غونار سولسكاير، الذي كان يريده في صفوف النادي قبل عامين، مشيرة إلى أن المدرب الجديد للمان يونايتد، الهولندي، إريك تن هاغ، يرغب في دوره ببناء خط وسط جديد الموسم المقبل، وما يزيد من تعقيد وضعية بن ناصر مع ميلان، هي أن الوضع ما زال غامضاً رغم انتقال ملكية النادي الإيطالي للأمريكيين، وسط عديد التكهنات بخصوص نوايا المالك الجديد وما يخطط بالنسبة إلى مستقبل الفريق، خاصة أن صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت”، أشارت إلى أن مستقبل المدير الرياضي باولو مالديني ما زال غامضاً، ولم يُمدد عقده مع الفريق ليواصل وضع الخطط المستقبلية، ويرتبط بن ناصر بعلاقة قوية مع أسطورة ميلان.

يجدر الذكر، أن بن ناصر انضم إلى نادي ميلان صيف عام 2019 قادما من نادي أمبولي مقابل 16 مليون يورو، وخاض معه منذ ذلك التاريخ 105 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، كما توّج معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم المنقضي.