بن ناصر مرشح للعب أمام ميسي

يتواجد إسماعيل بن ناصر لاعب خط وسط ميلان الإيطالي، منذ فترة طويلة على رادار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الساعي لتقوية صفوفه بنجوم جدد، أملا في تحقيق هدفه الأكبر بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2022.

وتشير كافة التقارير إلى أن باريس سان جيرمان أيضا على وشك التعاقد مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي انتهى تعاقده مؤخرا مع برشلونة الإسباني.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو ويب” المختص في متابعة أخبار الكرة الإيطالية، أن “بي إس جي” اقترح على النادي اللومباردي عقد صفقة يفوز بمقتضاها بخدمات بن ناصر، مقابل 13 مليون يورو بجانب اللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس، الذي خرج من حسابات مدربه ومواطنه ماوريسيو بوكيتينو.

ووفقا لنفس المصدر، فإن ميلان مازال في مرحلة دراسة عرض الفريق الباريسي، على أن يحسم موقفه بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة. وفي صورة انضمام بن ناصر لسان جيرمان، فإن هذا الأخير سيزامل على الغالب ميسي الذي بات على بعد خطوات صغيرة من التعاقد مع نادي العاصمة الفرنسية.