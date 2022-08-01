بن ناصر مرشح لمزاملة “صلاح” في ليفربول الإنجليزي

الصراع على خدمات نجم "الخضر" يتواصل

تواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليغ” الصراع حول خدمات الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، متوسط ميدان نادي ميلان الإيطالي، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

فبعد حديث الإعلام البريطاني عن تلقي بن ناصر، لعدة عروض من فرق إنجليزية في الميركاتو الحالي، أبرزها من فريقه السابق أرسنال وحتى من نادي مانشستر يونايتد وأيضا مانشستر سيتي، أين يلعب مواطنه رياض محرز، كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عن تلقي اللاعب لعرض رسمي من نادي ليفربول الإنجليزي، بطلب من المدرب االألماني يورغن كلوب.

وكانت تقارير إعلامية إيطالية قد أشارت إلى وصول المفاوضات بين بن ناصر وإدارة “الميلان”، إلى طريق مسدود بخصوص تمديد عقده الذي سينتهي في جوان 2023، وهذا منذ قدوم الشركة الأميركية “ريد بريد”، التي اشترت أسهما في النادي.

وحسب ذات المصدر، فإن المدرب يورغن كلوب يبحث عن بديل للاعبه الإنجليزي أوكسلاند تشمبرلين، الذي تعرض لإصابة ستبعده طويلا عن الملاعب، ووضع قائمة مختصرة من 3 أسماء، على رأسها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، وكذلك لاعب إنتر ميلان، التركي هاكان تشانهالوغلو، والفرنسي أدريان رابيو وسط ميدان جوفنتوس.

ويعتبر بن ناصر الأوفر حظا، ومرشح بقوة لمزاملة النجم المصري محمد صلاح في النادي الإنجليزي، كون كلوب معجب كثيرا بقدراته، بعد لفته الأنظار مع “الروسينيري” في المواسم الأخيرة، حيث بات قطعة أساسية وأحد كوادر تشكيلة بطل إيطاليا.

وبالموازاة مع حديث الصحف عن إمكانية رحيله، يبقى اسماعيل بن ناصر يحضر بشكل عادي مع ميلان تحسبا للموسم القادم، اعتبارا أن المدرب ستيفانو بيولي يتمنى بقاءه في صفوف النادي، فضلا عن المدير الرياضي باولو مالديني الذي لم يفقد الأمل في الاحتفاظ بخدماته.

ومنذ انضمامه للميلان موسم 2019، شارك إسماعيل بن ناصر في 105 مباريات في مختلف المسابقات ساهم خلالها في 10 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، فيما كان أحد مهندسي عودة الميلان إلى الواجهة الموسم الماضي وتتويجه بلقب “السكوتيدو”.