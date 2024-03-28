بن ناصر مطلوب وإدارة الميلان تشترط استلام 50 مليون أورو

ترغب عدّة أندية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط متوسّط الميدان بن ناصر (26 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وتُبدي إدارة نادي أرسنال الإنجليزي تحمّسا لِانتداب بن ناصر، عِلما أن الدولي الجزائري سبق له أن ارتدى زيّ هذا الفريق ما بين صيفَي 2015 و2017، لكن في الفئات الصّغرى.

وفي تقرير نشره موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، الخميس، فإن إدارة الميلان لن تُسرّح بن ناصر إلى الأرسنال أو نادٍ آخر، بِأقلّ من 50 مليون أورو. وقد أدرجت هذه القيمة المالية حين تجديد العقد في جانفي 2023.

ويُضيف المصدر أن أندية سعودية عملاقة ماديّا، ترغب بِدورها في الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري. دون أن يكشف عن أسمائها.