بن ناصر ممرّرا حاسما مع الميلان ويرتقي إلى وصافة الدوري الإيطالي

رغم اكتفائه بلعب 45 دقيقة فقط

قاد النجم الجزائري، اسماعيل بن ناصر فريقه الميلان للاستحواذ على وصافة الدوري الإيطالي، بعد الفوز الثمين الذي حققه، سهرة أول أمس السبت، على حساب نادي سبيزيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الكالتشيو.

وبصم متوسط ميدان الخضر، اسماعيل بن ناصر، في هذه المباراة على أول تمريرة حاسمة له هذا الموسم، التي كانت وراء الهدف الأول الذي سجله زميله الفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل أوليفييه جيرو هدف الفوز للميلان في الدقيقة الـ89 من المباراة.

وبالرغم من اكتفائه بلعب شوط واحد، نجح اسماعيل بن ناصر في خطف الأضواء وتقديم مردود جيد كالعادة، حيث عكست لغة الأرقام المستوى المتميّز الذي قدمه اللاعب الجزائري في الـ45 دقيقة التي شارك فيها، حيث منحه موقع “هوسكورد” البريطاني تقييم 7.76 من 10 درجات، وهذا بمجموع 35 تمريرة وصلت دقتها نسبة 91.4%، منها 3 تمريرات مفتاحية، بالإضافة إلى 5 كرات طولية، منها تمريرة الهدف الأول.

وقال المدرب الإيطالي للميلان ستيفانو بيولي أنه قرر استبدال بن ناصر مع بداية الشوط الثاني بزميله تونالي، من أجل إراحته تحسبا للمباراة القادمة، وكذا بسبب تلقيه بطاقة صفراء في الشوط الأول.

وقد مكن هذا الفوز لميلان من رفع رصيده إلى 29 نقطة والارتقاء للمركز الثاني، الذي أصبح يحتله بمفرده، مستغلاً خسارة أتالانتا أمام المتصدر نابولي، بينما تجمد رصيد سبيزيا عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.