بن ناصر.. من أدغال دوالا إلى أزقة ميلانو هذا الأحد

يُمكن للاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أن يعود إلى المنافسات الرسمية على مستوى الأندية سهرة هذا الأحد، بعد ثلاثة أيّام فقط من خوضه مسابقة كبيرة مع المنتخب الوطني.

وأجرى متوسط الميدان بن ناصر، الجمعة، حصة تدريبية مع زملائه في فريق ميلان آسي الإيطالي. بعد عودته إلى هذا البلد الأوروبي، وعقب مشاركته مع “الخضر” في مواجهة كوت ديفوار مساء الخميس، بِرسم نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

ويستعدّ فريق الميلان لِخوض مباراة قوية أمام الضيف نادي جوفانتوس سهرة هذا الأحد، في قمّة لقاءات الجولة الـ 23 من عمر البطولة الإيطالية.

وذكرت تقارير صحفية صادرة، الجمعة، أن بن ناصر موجود ضمن خيارات التقني ستيفانو بيولي مدرب “الروسونيري”، ويُمكنه اللعب ضد “اليوفي”. بِسبب أهمّية الدولي الجزائري، وأيضا لِغياب زميله الإيفواري متوسط الميدان فرانك كيسيي.

ولم يلعب إسماعيل بن ناصر مع فريقه الميلان منذ فترة شهر، وبِالضبط منذ الـ 22 من ديسمبر الماضي، تاريخ مواجهة البطولة الإيطالية أمام المضيف نادي أمبولي.