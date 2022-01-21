-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن ناصر.. من أدغال دوالا إلى أزقة ميلانو هذا الأحد

علي بهلولي
  • 253
  • 0
بن ناصر.. من أدغال دوالا إلى أزقة ميلانو هذا الأحد

يُمكن للاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أن يعود إلى المنافسات الرسمية على مستوى الأندية سهرة هذا الأحد، بعد ثلاثة أيّام فقط من خوضه مسابقة كبيرة مع المنتخب الوطني.

وأجرى متوسط الميدان بن ناصر، الجمعة، حصة تدريبية مع زملائه في فريق ميلان آسي الإيطالي. بعد عودته إلى هذا البلد الأوروبي، وعقب مشاركته مع “الخضر” في مواجهة كوت ديفوار مساء الخميس، بِرسم نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

ويستعدّ فريق الميلان لِخوض مباراة قوية أمام الضيف نادي جوفانتوس سهرة هذا الأحد، في قمّة لقاءات الجولة الـ 23 من عمر البطولة الإيطالية.

وذكرت تقارير صحفية صادرة، الجمعة، أن بن ناصر موجود ضمن خيارات التقني ستيفانو بيولي مدرب “الروسونيري”، ويُمكنه اللعب ضد “اليوفي”. بِسبب أهمّية الدولي الجزائري، وأيضا لِغياب زميله الإيفواري متوسط الميدان فرانك كيسيي.

ولم يلعب إسماعيل بن ناصر مع فريقه الميلان منذ فترة شهر، وبِالضبط منذ الـ 22 من ديسمبر الماضي، تاريخ مواجهة البطولة الإيطالية أمام المضيف نادي أمبولي.

مقالات ذات صلة
دراجي يرّد على “افتراءات” المشجعة المغربية وتويتر يتدخل

دراجي يرّد على “افتراءات” المشجعة المغربية وتويتر يتدخل

لقاء كوت ديفوار صعب جدا والحل في أرجل اللاعبين

لقاء كوت ديفوار صعب جدا والحل في أرجل اللاعبين

بلماضي: فشلنا في الكان.. أتحمل المسؤولية وعلينا رفع رؤوسنا مجددا

بلماضي: فشلنا في الكان.. أتحمل المسؤولية وعلينا رفع رؤوسنا مجددا

بالفيديو.. بلماضي يصّر على لقاء مدرب مالي في دوالا

بالفيديو.. بلماضي يصّر على لقاء مدرب مالي في دوالا

المنتخب “الصغير” جزر القمر يُفجّر مفاجأة مُدوّية

المنتخب “الصغير” جزر القمر يُفجّر مفاجأة مُدوّية

محرز: نشعر بضغط إضافي بسبب وضعيتنا الصعبة

محرز: نشعر بضغط إضافي بسبب وضعيتنا الصعبة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد