بن ناصر مُستعدّ للتجديد بِقبول الميلان لِهذا الشرط

وضع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر شرطا، لِتجديد العقد مع ناديه ميلان آسي الإيطالي.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024، وبِأجرة سنوية تقترب من رقم 1.8 مليون أورو.

واقترحت إدارة نادي الميلان تمديد العقد حتى صيف 2026، ورفع الأجرة السنوية إلى رقم 3.2 مليون أورو.

وبِالمقابل، طلب بن ناصر حذف البند الخاص بِالشرط الجزائي، والمُقدّر بِمبلغ 50 مليون أورو. وهو ما يجعل الدولي الجزائري في “أريحية”، ويُمكنه مغادرة فريق “الروسونيري” في الفترة التي يرغب فيها، ودون تسديد أيّ مبلغ لِإدارة نادي الأحمر والأسود. كما جاء في أحدث تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للإعلامي الإيطالي نيكولو سكيرا. الذي توقّع أن يقبل مسؤولو الميلان بِشرط بن ناصر، ويمرّون في الأيام القليلة المقبلة إلى تجديد العقد.