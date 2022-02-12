-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن ناصر مُستعدّ للتجديد بِقبول الميلان لِهذا الشرط

علي بهلولي
  • 244
  • 0
بن ناصر مُستعدّ للتجديد بِقبول الميلان لِهذا الشرط

وضع اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر شرطا، لِتجديد العقد مع ناديه ميلان آسي الإيطالي.

ويرتبط متوسط الميدان بن ناصر (24 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024، وبِأجرة سنوية تقترب من رقم 1.8 مليون أورو.

واقترحت إدارة نادي الميلان تمديد العقد حتى صيف 2026، ورفع الأجرة السنوية إلى رقم 3.2 مليون أورو.

وبِالمقابل، طلب بن ناصر حذف البند الخاص بِالشرط الجزائي، والمُقدّر بِمبلغ 50 مليون أورو. وهو ما يجعل الدولي الجزائري في “أريحية”، ويُمكنه مغادرة فريق “الروسونيري” في الفترة التي يرغب فيها، ودون تسديد أيّ مبلغ لِإدارة نادي الأحمر والأسود. كما جاء في أحدث تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للإعلامي الإيطالي نيكولو سكيرا. الذي توقّع أن يقبل مسؤولو الميلان بِشرط بن ناصر، ويمرّون في الأيام القليلة المقبلة إلى تجديد العقد.

مقالات ذات صلة
غزال يتأهّل

غزال يتأهّل

أبواق “المخزن”.. بعد مسلسل “ريان” تعود إلى هوايتها لِتنبش في القاذورات

أبواق “المخزن”.. بعد مسلسل “ريان” تعود إلى هوايتها لِتنبش في القاذورات

بِالفيديو: الحارس زغبة شبح أسود للأرجنتيني بانيغا

بِالفيديو: الحارس زغبة شبح أسود للأرجنتيني بانيغا

ساديو ماني يكرّم بإطلاق اسمه على ملعب جديد في السنغال

ساديو ماني يكرّم بإطلاق اسمه على ملعب جديد في السنغال

كلّ شيء عن مسابقة كرة القدم في ألعاب البحر المتوسط بِوهران

كلّ شيء عن مسابقة كرة القدم في ألعاب البحر المتوسط بِوهران

فريق تشيلسي يمرّ إلى النهائي

فريق تشيلسي يمرّ إلى النهائي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد