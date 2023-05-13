بن ناصر مُهدّد بِعدم خوض رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل

يُواجه اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي، تهديد عدم خوض مسابقة رابطة أبطال أوروبا نسخة 2023-2024.

وخسر الميلان بِثنائية نظيفة خارج القواعد أمام نادي سبيزيا، مساء السبت. لِحساب الجولة الـ 35 من عمر البطولة الإيطالية.

وغاب متوسّط الميدان بن ناصر عن فريقه “الروسونيري” بِداعي الإصابة.

وبات فريق الميلان بعد هذه الخسارة، يتموقع في المركز الخامس بِرصيد 61 نقطة، مُتخلّفا عن صاحب الرّتبة الرّابعة نادي الإنتر بِفارق نُقطتَين. لكن الفريق الأخير تنقصه مباراة (لعب 34 مواجهة).

ومعلوم أن الكرة الإيطالية تخوض مسابقة رابطة أبطال أوروبا للموسم المقبل، بِالأندية الأربعة الأولى في البطولة.

وهكذا يتطلّب على فريق المدرب ستيفانو بيولي الانتفاضة وتحسين الرّتبة (الرابعة على الأقلّ)، في الجولات الثلاث المتبقّية من عمر منافسة “الكالتشيو”، أو التمرّد سهرة الثلاثاء المقبل وتجاوز عقبة الإنتر، وخوض نهائي رابطة أبطال أوروبا، ثم التتويج بِهذه الكأس القارّية، عِلما أن الميلان خسر ذهاب نصف النّهائي بِثنائية نظيفة. أو انتظار نتائج التحقيق حول شبهات ترتيب فريق جوفانتوس لِمقابلات سابقة في البطولة المحلّية، ومعاقبته بِخصم رصيد من نقاطه، فيرتقي ميلان آسي إلى المركز الرابع أو أفضل منه. مع الإشارة إلى أن “اليوفي” يملك 66 نقطة في الرّتبة الثانية، ولعب 34 مباراة.

كما يوجد حلّ آخر لِبن ناصر، إذا غاب فريق الأحمر والأسود عن رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو الانتقال إلى نادٍ آخر، خاصة وأن فريق أرسنال نائب رائد البطولة الإنجليزية مُتحمّس لِانتداب الدولي الجزائري، أو بِالأحرى إعادته.

ويرتبط إسماعيل بن ناصر مع فريق ميلان آسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.