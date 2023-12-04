بن ناصر: نجمة إفريقية ثالثة لـ “الخضر” أولى من المونديال

يبدو أن اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، مُصمّم على خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.

وتنطلق البطولة القارّية بِكوت ديفوار، في الـ 13 من جانفي القادم.

وقال بن ناصر إنه يأمل في تتويج المنتخب الوطني الجزائري بِكأس أمم إفريقيا 2024، المُرادف لِترصيع القميص بِنجمة ثالثة. وذلك في سؤال فحواه المُفاضلة بين إحراز “الخضر” اللّقب القارّي المُقبل، أو بلوغ المربّع الذّهبي لِكأس العالم 2026.

ويعلم بن ناصر جيّدا الصّعوبات التي تُواجه منتخبات شمال إفريقيا في أدغال القارّة السّمراء، وأيضا افتكاك التتويجات هناك. عِلما أنه خاض 46 مباراة دولية مع “مُحاربي الصّحراء” ما بين 2016 ومارس الماضي، وسجّل هدفَين.

وأحرز بن ناصر جائزة أفضل لاعب في “كان” مصر 2019، وساهم بِقوّة في نيل المنتخب الوطني كأس هذه البطولة القارّية.

وفي أسئلة أخرى عبر شريط فيديو نشره الموقع الرياضي العالمي “جول” في نسخته الفرنسية، الإثنين. وصف متوسّط ميدان فريق ميلان آسي الإيطالي رياض محرز، أفضل لاعب زامله فوق المستطيل الأخضر. فيما اعتبر المهاجم الأرجنتيني المحترف الحالي بِنادي روما باولو ديبالا، أحسن منافس واجهه في مشواره الرياضي.

وكان هزّه الشّباك لِمصلحة الميلان في مرمى نابولي، بِرسم ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا، في شهر أفريل الماضي. أفضل هدف له، يقول الدولي الجزائري (الفيديو).

وأدرج إسماعيل بن ناصر النّجم البرازيلي السّابق رونالدينيو، ضمن خانة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. بينما منح جمهور أولمبيك مرسيليا الفرنسي بِملعب “فيلودروم” الرتبة الأولى والعلامة الكاملة، على المستوى العالمي. وذلك من ناحية الضّغط في المدرّجات على لاعبي الأندية المُنافسة.