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رياضة

بن ناصر والميلان يتوصّلان إلى هذا الاتّفاق المُؤقّت

علي بهلولي
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بن ناصر والميلان يتوصّلان إلى هذا الاتّفاق المُؤقّت
ح.م
إسماعيل بن ناصر

توصّل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وإدارة ناديه ميلان آسي الإيطالي إلى اتّفاق مُؤقّت.

ومعلوم أن مفاوضات تجديد العقد بين متوسّط ميدان “الخضر” ومسؤولي فريق “الروسونيري” جارية منذ نحو سنة، لكن بلا طائل.

وضبطت إدارة بطل إيطاليا وبن ناصر موعدا للجلوس حول طاولة المفاوضات، عند نهاية الشهر الحالي. وبِالضّبط بعد اختتام تربّص الإمارات، تقول الصحيفة المحلّية “توتو سبورت” في تقرير لها بِهذا الصّدد نشرته، الأحد.

وكان بن ناصر في الأيّام القليلة الماضية قد تعاقد مع مدير أعمال جديد، وهو إينتسو رايولا ابن “المناجير” الإيطالي الشهير والرّاحل مينو رايولا.

وسافر اللاعب الجزائري، الأحد، إلى مدينة دبي الإماراتية لِإجراء معسكر إعدادي رفقة زملائه في ميلان آسي، يدوم حتى الـ 20 من ديسمبر الحالي.

ولا يُمانع بن ناصر (25 سنة) في إضافة ثلاث سنوات أخرى للعقد، الفترة المُرادفة حتى صيف 2027، لكن مع استلام أجرة سنوية تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليون أورو. فيما يقترح مسؤولو نادي الأحمر والأسود مبلغ 3 ملايين أورو، القيمة المالية التي تُشير إلى ضعف الرّاتب الحالي.

وجدير بِالذكر، أن أندية أوروبية عملاقة مُتحمّسة هذه الأيّام للاستفادة من خدمات إسماعيل بن ناصر، مع اقتراب موعد افتتاح سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل، وهي: أرسنال وليفربول وتشيلسي من إنجلترا.

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