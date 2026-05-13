بن ناصر وبكرار.. ثنائية لقب البطولة والكأس

أحرز اللاعبان الدوليان الجزائريان إسماعيل بن ناصر ومنصف بكرار مساء الأربعاء، كأس كرواتيا لِكرة القدم.

وفاز نادي دينامو زغرب بِثُنائية نظيفة على فريق ريجيكا، في المباراة النهائية.

وشارك المهاجم بكرار أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 63، وحينها كان فريقه دينامو زغرب متفوّقا في النتيجة بـ (2-0). فيما دخل متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 73.

وفي كأس كرواتيا للموسم الحالي، لعب إسماعيل بن ناصر مباراة واحدة من أصل 5 مواجهات لِفريقه دينامو زغرب، بِسبب قدومه متأخّرا، وأيضا بِداعي الإصابة. نظير 3 لقاءات لِمنصف بكرار، مع تسجيله 5 أهداف.

وقبل هذا التتويج، كان بن ناصر وبكرار قد نالا مؤخّرا مع فريقهما دينامو زغرب، لقب بطولة كرواتيا.