-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن ناصر وبكرار.. ثنائية لقب البطولة والكأس

الشروق الرياضي
  • 414
  • 0
بن ناصر وبكرار.. ثنائية لقب البطولة والكأس

أحرز اللاعبان الدوليان الجزائريان إسماعيل بن ناصر ومنصف بكرار مساء الأربعاء، كأس كرواتيا لِكرة القدم.

وفاز نادي دينامو زغرب بِثُنائية نظيفة على فريق ريجيكا، في المباراة النهائية.

وشارك المهاجم بكرار أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 63، وحينها كان فريقه دينامو زغرب متفوّقا في النتيجة بـ (2-0). فيما دخل متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 73.

وفي كأس كرواتيا للموسم الحالي، لعب إسماعيل بن ناصر مباراة واحدة من أصل 5 مواجهات لِفريقه دينامو زغرب، بِسبب قدومه متأخّرا، وأيضا بِداعي الإصابة. نظير 3 لقاءات لِمنصف بكرار، مع تسجيله 5 أهداف.

وقبل هذا التتويج، كان بن ناصر وبكرار قد نالا مؤخّرا مع فريقهما دينامو زغرب، لقب بطولة كرواتيا.

مقالات ذات صلة
“فيفا” يكشف عن لجنة الدراسات الفنية لمونديال 2026

“فيفا” يكشف عن لجنة الدراسات الفنية لمونديال 2026

المنتخب الجزائري لكرة اليد يباشر تحضيراته بوديتين أمام تونس

المنتخب الجزائري لكرة اليد يباشر تحضيراته بوديتين أمام تونس

جوفنتوس الإيطالي يدخل سباق التعاقد مع إبراهيم مازة

جوفنتوس الإيطالي يدخل سباق التعاقد مع إبراهيم مازة

رابطة الدوري التونسي توقف محمد أمين توغاي

رابطة الدوري التونسي توقف محمد أمين توغاي

“الفيفا” في ورطة… 2.7 مليار شخص في العالم بلا ناقل تلفزيوني للمونديال

“الفيفا” في ورطة… 2.7 مليار شخص في العالم بلا ناقل تلفزيوني للمونديال

صيود يحقق الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم

صيود يحقق الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد