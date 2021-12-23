بن ناصر وزملاؤه سجّلوا ثاني أفضل رقم تاريخي

اقترب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وزملاؤه في فريق ميلان آسي بِشعرة، من معادلة رقم قياسي في تاريخ البطولة الإيطالية لِكرة القدم.

جاء ذلك بعد فوز فريق ميلان آسي بِنتيجة (2-4) على المضيف نادي أمبولي، سهرة الأربعاء. لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الإيطالية.

وبات فريق “الروسونيري” وقد أحرز الانتصار رقم “17” خارج القواعد، في منافسة بطولة إيطاليا للعام الحالي. لِيتموقع ثانيا خلف نادي نابولي، الذي تمكّن من افتكاك 18 فوزا بعيدا عن الدّيار في منافسة “الكالتشيو” عام 2017. وفقا لِإحصائيات الموقع العالمي “أوبتا”.

ولا يُمكن لِفريق الميلان معادلة رقم نادي نابولي، لِأن المباراة المقبلة لِزملاء بن ناصر تُجرى في السادس من جانفي المقبل.

ونعود إلى مواجهة أمبولي، فقد شارك متوسط الميدان بن ناصر أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 81. وحينها كان فريقه الأحمر والأسود مُتقدّما في النتيجة بـ (1-4).

وبعد هذا الانتصار، ارتفع رصيد الميلان إلى 42 نقطة في المركز الثاني. ويشغل نادي أمبولي الرّتبة الـ 9 بِرصيد 27 نقطة.

وغرّد إسماعيل بن ناصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد نهاية المباراة، قائلا: “أنهينا العام الحالي بِطريقة رائعة. أنا سعيد لِرؤية فريق أمبولي مُجدّدا، وأتمنّى له التوفيق في بقية المشوار هذا الموسم”.

ومعلوم أن بن ناصر (24 سنة) ارتدى زيّ نادي أمبولي ما بين صيفَي 2017 و2019، قبل أن ينتقل إلى نادي ميلان آسي.