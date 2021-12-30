بن ناصر و”شبح” مراد كروف

يغيب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن مباراة المنتخب الوطني وفريق سيراليون، بعد ظهيرة الـ 11 من جانفي المقبل.

وتُجرى هذه المباراة بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وقال الناخب الوطني جمال بلماضي إن “الخضر” سيفتقدون خدمات لاعب ذي كفاءة عالية ومحترف، في مؤتمر صحفي نشّطه صباح الخميس، بِالعاصمة القطرية الدوحة. وذكر اسم إسماعيل بن ناصر.

غير أن بلماضي استطرد، وقال إنه “محاربي الصحراء” يملكون من الأسلحة الفتّاكة، ما يُمكّنهم من تعويض غياب متوسط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي.

ويحوز المنتخب الوطني لاعبين آخرين على قدر كبير من المستوى العالي، يُمكن توظيفهم بدلا من بن ناصر. أمثال ياسين براهيمي وفريد بولحية وآدم الوناس.

ويغيب بن ناصر عن مواجهة سيراليون، بِسبب حيازته بطاقتَين صفراوَين في تصفيات “كان” 2022. حيث نال الإنذار الأوّل في الجولة الثانية أمام المضيف البوتسواني، والبطاقة الثانية أمام المنافس ذاته بِأرض الوطن في الجولة السادسة والأخيرة.

وتنصّ لوائح “الكاف” على إيقاف اللاعب الذي نال بطاقتَين صفراوَين، وعدم خوضه المباراة التي تلي الإنذار الثاني، حتى ولو تعلّق الأمر بِالتصفيات والنهائيات، مثلما هو الشأن مع حالة بن ناصر.

تاريخيا، دفع “الخضر” الثمن غاليا، لمّا أقصتهم “الكاف” من خوض “كان” تونس 1994، رغم تأهّل أشبال المدرب مزيان إيغيل ومساعده عبد الرحمان مهداوي، بعد تموقعهم في المركز الثاني خلف سيراليون (يتأهّل الرّائد والوصيف). وذلك بِسبب خوض المنتخب الوطني مواجهة المضيف السنيغالي بِلاعب معاقب (يحمل إنذارَين في جعبته)، وهو المدافع مراد كروف. ومنحت “الكاف” بطاقة التأهّل الثانية للسنيغال صاحبة المركز الثالث (فوج يضمّ أيضا غينيا بيساو والطوغو)، رغم فوز الجزائر على “أسود تيرانغا” ذهابا خارج القواعد (1-2)، وإيابا بِملعب تلمسان (4-0).