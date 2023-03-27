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رياضة

بن ناصر وشعيبي يُعلّقان على التأهّل

علي بهلولي
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بن ناصر وشعيبي يُعلّقان على التأهّل
ح.م
بن ناصر وشعيبي في مباراة الجزائر والنيجر بِتونس.

علّق اللاعبان الدوليان الجزائريان إسماعيل بن ناصر وفارس شعيبي سهرة الإثنين، على تأهّل “الخضر” إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

ولجأ متوسّط ميدان نادي ميلان آسي الإيطالي إلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب: “بعد التأهّل إلى كأس أمم إفريقيا 2024، سنستمرّ في التقدّم معا لِمصلحة الجزائر. تحيا الجزائر”.

وشارك بن ناصر أساسيا في كلّ المقابلات الأربع لـ “مُحاربي الصّحراء” في تصفيات “كان” 2024، مع خوضه كلّ الأطوار، بِاستثناء المواجهة الرابعة والأخيرة أمام النيجر، حينما استُبدل في الدقيقة الـ 64 بِزميله متوسّط الميدان الدّفاعي نبيل بن طالب.

وصنع إسماعيل بن ناصر هدفا للمنتخب الوطني بِتمريرة حاسمة لِزميله المهاجم محمد الأمين عمورة، في مباراة الجولة الثانية أمام المُضيّف التنزاني.

أمّا فارس شعيبي، فقال في تصريحات صحفية عقب نهاية مباراة النيجر، إنّه سعيد بِنيل المنتخب الوطني تأشيرة التأهّل. رافضا الخوض في جدل الهدفَين اللّذَين ألغاهما حكم الساحة المالي بوبو طراوري لِمصلحة “الخضر”.

وعن اندماجه بِسرعة في صفوف “مُحاربي الصّحراء”، وجّه مهاجم نادي تولوز الفرنسي تشكّراته إلى زملائه “القدماء” على الدعم المعنوي، وخصّ بِالذّكر القائد والجناح رياض محرز، ومتوسّط الميدان بن ناصر. وأضاف أنه يشعر وكأنّه في بيته مُحاطا بِأهله.

وخاض شعيبي مقابلتَي النيجر، واحدة أساسيا والأخرى بديلا، وصنع هدفا في المباراة الأولى بِتمريرة غير مباشرة.

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