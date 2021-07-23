بن ناصر وعطال وبوداوي معا في دورة دولية

أربع مقابلات تحضيرية لِبن ناصر وزملائه (صورة نادي ميلان آسي)

أعلنت إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي، الجمعة، عن مشاركة فريقها الكروي في دورة دولية ودّية استعدادا للموسم الجديد.

ويُشارك فريق ميلان آسي الإيطالي في هذه الدورة، رفقة نوادي ريال مدريد وفالونسيا من إسبانيا ونيس الفرنسي وباناتينايكوس اليوناني.

ومعلوم أن فريق الميلان يضمّ في صفوفه متوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر، بينما ينشط المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي في نادي نيس الفرنسي.

وتشكّل جدول مقابلات إسماعيل بن ناصر وفريقه الميلان في هذه الدورة التحضيرية، على النّحو التالي:

الـ 31 من جويلية الحالي بِفرنسا: نيس – ميلان آسي.

الـ 4 من أوت المقبل بِإسبانيا: فالونسيا – ميلان آسي.

الـ 8 من أوت المقبل بِالنمسا: ميلان آسي – ريال مدريد.

الـ 14 من أوت المقبل بِإيطاليا: ميلان آسي – باناتينايكوس.

ويستعدّ فريق “الروسونيري” للبطولة الإيطالية في موسمها الجديد، التي تنطلق في الـ 21 من أوت المقبل. وحينها يُواجه بن ناصر وزملاؤه في الجولة الأولى المضيف نادي سامبدوريا.

أمّا البطولة الفرنسية، فتُعطى إشارة انطلاقها في الـ 6 من أوت المقبل، ويلعب عطال وبوداوي رفقة فريقهما نيس الجولة الأولى ضد نادي الزّائر رامس.