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رياضة

بن ناصر وكأس إفريقيا.. مدرب الميلان يُزيح السّتار

علي بهلولي
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بن ناصر وكأس إفريقيا.. مدرب الميلان يُزيح السّتار
ح.م

تطرّق التقني الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النادي المحلّي ميلان آسي، إلى جديد الوضعية الصحّية للاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويبتعد متوسّط الميدان بن ناصر عن الميادين منذ ماي الماضي، تاريخ تعرّضه لِإصابة خطيرة في الرّكبة، وإجرائه عملية جراحية.

وقال المدرب بيولي إن بن ناصر تحسّن كثيرا من النّاحية الصّحية، وتكاد إصابته تتحوّل إلى ذكرى.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه عشية مواجهة فريقه الميلان للضّيف نادي فيورنتينا في البطولة الإيطالية (سهرة السبت)، ونقل تفاصيله الإعلام المحلّي، توقّع ستيفانو بيولي أن يخوض الدولي الجزائري أوّل لقاء له، بعد أسبوع من الآن، إذا منحه الطبيب الضّوء الأخضر للمشاركة في المنافسات الرّسمية.

وتعني هذه المُعطيات أن فرص بن ناصر في حضور وقائع كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، جدّ وافرة.

وتنطلق البطولة الإفريقية في الـ 13 من جانفي المقبل، حيث يُمكن للنّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي جلب 27 لاعبا إلى هذا المحفل القارّي، وهو امتياز آخر يصبّ في مصلحة إسماعيل بن ناصر.

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