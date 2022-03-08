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رياضة

بن ناصر ومحرز يتوهّجان بعد أن خبا لهيبهما في “كان” 2022

علي بهلولي
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بن ناصر ومحرز يتوهّجان بعد أن خبا لهيبهما في “كان” 2022

يمرّ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بِأزهي أيّامه، مثلما هو الشّأن لِمواطنه وزميله رياض محرز.

وحرّض الخروج المُبكّر للمنتخب الوطني من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون، متوسط الميدان بن ناصر والجناح محرز على استعراض أفضل ما لديهما من قدرات فنية عالية، على مستوى الأندية مع ميلان آسي الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب الموقع الإيطالي “توتو ميركاتو”، الثلاثاء: “يكون بن ناصر قد لعب أفضل مباراة له منذ أن ارتدى زيّ الروسونيري”، وأشارت وسيلة الإعلام إلى فوز فريق ميلان آسي على المضيف نادي نابولي (0-1) سهرة الأحد الماضي، في قمّة الجولة الـ 28 من عمر البطولة الإيطالية (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه).

أمّا التقني ستيفانو بيولي مدرب الميلان، فقال: “يلعب بن ناصر هذه الأيّام مقابلات كبيرة، ويحوز قدرات فنية معتبرة”.

وبِدوره، قال التقني الإيطالي أريغو ساكي: “ما يعجبني في الميلان اللاعب بن ناصر. جيّد في الضّعط على المنافسين، وأيضا في توزيع الكرات لِزملائه”.

ويتصدّر فريق ميلان آسي لائحة ترتيب بطولة إيطاليا، قبل عشر جولات عن إسدال الستار. مُتقدّما عن المُطارد والغريم التقليدي الإنتر بِفارق نُقطتَين، لكن نادي “النيراتزوري” تنقصه مباراة متأخّرة.

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