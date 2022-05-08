بن ناصر ومحرز يقتربان من اللّقب

اقترب اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي سهرة الأحد، من نيل لقب البطولة الإيطالية. مثلما هو الشأن مع رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفاز الميلان بِنتيجة (1-3) على المضيف نادي هيلاس فيرونا، بِرسم الجولة الـ 36 من عمر البطولة الإيطالية.

ودخل متوسط الميدان بن ناصر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 68، وحينها كان فريقه ميلان آسي مُتقدّما في النتيجة بـ (2-1).

وبات فريق المدرب ستيفانو بيولي بعد هذا الانتصار الثمين، يجمع 80 نقطة في الصّدراة، متقدّما عن الوصيف فريق الإنتر بِفارق نقطتَين، قبل جولتَين عن إسدال ستار البطولة الإيطالية. ويشغل نادي هيلاس فيرونا الرّتبة الـ 9 بِرصيد 52 نقطة.

وفي إنجلترا دكّ فريق مانشستر سيتي شباك الزائر نادي نيوكاسل بِخماسية نظيفة ، لِحساب الجولة الـ 35 من عمر منافسة “البريمرليغ”.

وتابع الجناح الجزائري رياض محرز هذه المباراة، من دكّة بدلاء فريقه مانشستر سيتي.

ويملك مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار الثقيل، 86 نقطة في الرّيادة، مُتقدّما بِفارق 3 نقاط عن الوصيف ليفربول. ويشغل نيوكاسل الرّتبة الـ 13 بِرصيد 43 نقطة.

ويمضي فريق المدرب جوسيب غوارديولا قدما نحو الاحتفاظ بِلقب البطولة الإنجليزية، قبل 3 جولات عن إسدال ستار المنافسة.