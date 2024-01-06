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رياضة

بن ناصر يؤكد جاهزيته لـ”الكان”

عمر سلامي
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بن ناصر يؤكد جاهزيته لـ”الكان”
ح.م
اسماعيل بن ناصر

عاد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، للمشاركة مع المنتخب الوطني بعد غياب دام حوالي 10 أشهر، بسبب الإصابة.

وقدم بن ناصر مردودا في المستوى، خلال ودية “الخضر” أمام منتخب طوغو للمحليين.

كما ساهم لاعب ميلان في ثلاثية “الخضر”، بتقديمه تمريرة الهدف الثاني، الذي وقعه إسلام سليماني برأسية في د54 من المباراة.

وأكد بن ناصر جاهزيته لخوض كأس أمم إفريقيا، بفضل المردود المقدم في وسط الميدان، حيث لعب بطريقته المعهودة، لينجح بذلك في رفع التحدي، بفضل مثابرته خلال فترة التأهيل والتحضيرات قبل العودة خلال الشهر الماضي إلى المنافسة الرسمية مع نادي ميلان.

وعبّر بن ناصر عن سعادته بالعودة إلى صفوف “الخضر”، وتحقيق الفوز في أول مباراة له مع كتيبة “المحاربين” بعدما غاب عنها لمدة طويلة.

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