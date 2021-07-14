بن ناصر يبدأ موسمه بمواجهة الريال وديا

المباراة تلعب في النمسا يوم 8 أوت

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن خوض فريقه الأول مباراة ودية ضد نظيره ميلان الإيطالي، ضمن استعداداتهما للموسم المقبل 2021-2022. وأصدر النادي الملكي بيانا رسميا، يؤكد فيه خوض ريال مدريد مباراة ودية ضد ميلان، يوم الأحد الموافق 8 أوت المقبل.

وتقرر أن تقام المباراة بملعب “وورثرسي” في النمسا، لتتجدد مواجهات العملاقين بعد سنوات من الغياب. وستسنح الفرصة للنجم الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، للعب ضد نجوم الفريق الملكي لأول مرة منذ انضمامه إلى الروسينيري. ويسابق بن ناصر الزمن من أجل استعادة كامل لياقته البدنية في مستهل التحضيرات للموسم الجديد، وذلك بعدما اكتفى بالتدرب منفردا خلال الأيام الماضية، دون الانخراط مع باقي زملائه.

وكان بن ناصر خضع لعملية جراحية مع نهاية الموسم المنصرم، ودخل بعدها في برنامج تأهيلي يسابق الزمن لإتمامه بنجاح، على أمل بدء موسمه بمواجهة ريال مدريد، البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

ويعد ريال مدريد وميلان أنجح ناديين في تاريخ أوروبا، نظرا إلى فوزهما معا بـ20 لقبا على مدار مشاركاتهما في بطولة دوري الأبطال، إذ يأتي الميرينجي في صدارة قائمة الأكثر تتويجا برصيد 13 لقبا، يليه الفريق الإيطالي بـ7 ألقاب.

وسبق لعملاقي القارة العجوز أن التقيا في 15 مباراة رسمية بمختلف البطولات، لكن الكفتين كانتا متعادلتين بفوز كل منهما على الآخر 6 مرات، فيما حسم التعادل 3 مواجهات أخرى. وعلى الصعيد التهديفي، يتفوق ميلان بفارق هدف وحيد، مسجلا 25 هدفا في شباك الفريق الملكي، فيما أحرز الأخير 24 هدفا.