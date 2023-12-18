بن ناصر يتألق في ثالث ظهور مع ميلان

بصم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر على مشاركة إستثنائية في ثالث مباراة يلعبها رفقة ناديه ميلان الإيطالي، والذي فاز على ضيفه مونزا بثلاثية كاملة، لحساب الجولة الـ16 من “الكالتشيو” الإيطالي.

وشارك بن ناصر كبديل في المواجهة، حيث قدم 23 دقيقة في المستوى كان فيها أبرز لاعب فوق أرضية الميدان، بعدما فاز بكل الصراعات الثنائية، كما بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 92%، وهو ما يؤكد القيمة الثابتة لنجم الميلان في البيت الإيطالي.

وارتفع المستوى البدني لوسط ميدان الخضر، حيث أبان عن سرعة وقوة أكبر مقارنة بالمشاركتين الماضيتين، وهو ما يزيد من حظوظه للتواجد في قائمة 27 لاعبا المشاركة في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، علما أن خريج مدرسة أرسنال على موعد مع 4 لقاءات كاملة قبل آخر اجل لإرسال القائمة النهائية التي ستمثل الخضر في “الكان” المقبل يوم 03 جانفي.