-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن ناصر يتألق في ثالث ظهور مع ميلان

طارق.ب
  • 579
  • 0
بن ناصر يتألق في ثالث ظهور مع ميلان

بصم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر على مشاركة إستثنائية في ثالث مباراة يلعبها رفقة ناديه ميلان الإيطالي، والذي فاز على ضيفه مونزا بثلاثية كاملة، لحساب الجولة الـ16 من “الكالتشيو” الإيطالي.

وشارك بن ناصر كبديل في المواجهة، حيث قدم 23 دقيقة في المستوى كان فيها أبرز لاعب فوق أرضية الميدان، بعدما فاز بكل الصراعات الثنائية، كما بلغت نسبة تمريراته الصحيحة 92%، وهو ما يؤكد القيمة الثابتة لنجم الميلان في البيت الإيطالي.

وارتفع المستوى البدني لوسط ميدان الخضر، حيث أبان عن سرعة وقوة أكبر مقارنة بالمشاركتين الماضيتين، وهو ما يزيد من حظوظه للتواجد في قائمة 27 لاعبا المشاركة في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، علما أن خريج مدرسة أرسنال على موعد مع 4 لقاءات كاملة قبل آخر اجل لإرسال القائمة النهائية التي ستمثل الخضر في “الكان” المقبل يوم 03 جانفي.

مقالات ذات صلة
عبدلي وفرحات يقودان أنجي للفوز على تروا

عبدلي وفرحات يقودان أنجي للفوز على تروا

الكاف يحدد تاريخ الثالث من جانفي لإرسال القائمة المشاركة في “الكان”

الكاف يحدد تاريخ الثالث من جانفي لإرسال القائمة المشاركة في “الكان”

نتائج قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا

نتائج قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا

بن سبعيني وعمورة يرفعان من قيمة اللاعب المحلي

بن سبعيني وعمورة يرفعان من قيمة اللاعب المحلي

المصابون عادوا جميعا وأراحوا أنصار الخضر

المصابون عادوا جميعا وأراحوا أنصار الخضر

البطولة العربية للدراجات.. ميدالية برونزية للمنتخب الوطني نخبة رجال

البطولة العربية للدراجات.. ميدالية برونزية للمنتخب الوطني نخبة رجال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد