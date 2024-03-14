بن ناصر يتأهّل وماندي يُقصى

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي مساء الخميس، لِرُبع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وفاز فريق الميلان بِنتيجة (1-3) على المُضيّف نادي سلافيا براغ التشيكي، لِحساب إيّاب الدور ثمن النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة الإيطالية قد فاز أيضا في لقاء الذهاب داخل القواعد، لكن بِنتيجة (4-2). وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

وتابع متوسّط الميدان بن ناصر أطوار مواجهة العودة، من دكّة بدلاء فريقه الميلان. بعد أن شارك بديلا في مباراة الذّهاب.

وشهدت مباراة العودة طرد مدافع نادي سلافيا براغ توماس هولز في الدقيقة الـ 20، وحينها كانت النتيجة متعادلة سلبا.

وفي لقاء آخر، ودّع اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني السّباق.

وفاز نادي فياريال بِنتيجة (3-1) على الزّائر فريق مرسيليا الفرنسي، لكن مُمثّل الكرة الإسبانية أُقصي لِخسارته بِنتيجة (4-0)، في لقاء الذّهاب خارج القواعد.

وخاض المدافع ماندي كامل أطوار مقابلة الإيّاب، بِزيّ نادي فياريال.