بن ناصر يتجه نحو تجديد عقده مع نادي ميلان

كشفت مصادر إعلامية إيطالية أن إدارة نادي أسي ميلان اتفقت مع اللاعب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، على تجديد عقده الذي ينتهي في 2024.

وأكد موقع “كالتشيو ستايل” الإيطالي، أن إدارة ميلان وبعد الاجتماع مع موسى سيسوكو وكيل أعمال الجزائري اسماعيل بن ناصر، توصل المدير الرياضي لميلان باولو مالديني إلى اتفاق مع بن ناصر يقضي بتجديد عقده حتى صيف 2026 وبزيادة العرض إلى 4 ملايين يورو راتب سنوي، بالإضافة إلى 500 إلى 700 ألف أورو كمكافآت وهو العرض الذي تم قبوله من قبل متوسط ميدان “الخضر”.

وأشار المصدر ذاته، أن ميلان أجرى سلسلة من المفاوضات مع وكيل أعمال بن ناصر على مدار الأشهر الماضية، بينما رحب اللاعب بالبقاء في سان سيرو.

وكان بن ناصر قد رفض كل مقترحات تجديد عقده مع “الروسونيري”، بسبب اختلافات جوهرية بخصوص الراتب السنوي، مع طلب اللاعب الجزائري الحصول على 3 أضعاف راتبه السنوي الحالي، خاصة أن اللاعب كشف في وقت سابق عن رغبته في العودة إلى البطولة الإنجليزية (القسم الممتاز).