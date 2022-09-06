بن ناصر يتحدث عن سّر تألقه هذا الموسم مع ميلان

حدّد أهداف النادي في دوري أبطال أوروبا

اعترف الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، بافتقاده لخدمات زميله السابق في الروسونيري، النجم الإيفواري، فرانك كيسييه، الذي انتقل هذا الموسم إلى نادي برشلونة الإسباني، لكنه أكد بأنه يعمل رفقة زملائه الآخرين من أجل تعويض الفراغ الذي تركه كيسييه.

وقال لاعب خط الوسط المتألق في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” في نسختها الإيطالية، ردا على سؤال متعلق بتألقه اللافت في الفترة الأخيرة: “صحيح ربما أقدم مستويات جيّدة في الميدان. أنا أتعلم دائمًا”، وبرر ذلك بالقول: “الآن اكتسبت خبرة أكثر بقليل وأعرف الفريق والجهاز الفني والمشجعين بشكل أفضل”، وأكد: “لدي شعور ميلاني. أشعر بتحسن في مستواي لكنني سأظل أتعلم دائمًا”، وتحدث نجم نادي أرسنال الانجليزي السابق عن سّر الفوز بديربي الغضب أمام الغريم انتر، وأرجعه بشكل كبير إلى الروح القتالية للاعبي ميلان ورغبتهم القوية في الفوز، وصرح بهذا الخصوص: “أعتقد أن روحنا القتالية ورغبتنا القوية في الفوز قد غيرت أشياء كثيرة”، مضيفا: “إنها مصدر قوتنا، كما لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين ونشعر بأننا أقوى”.

ولم يفوّت بن ناصر الفرصة أيضا للحديث عن زميله السابق، فرانك كيسييه، الذي انضم هذا الصيف لنادي برشلونة، وتحدث عن صعوبة تعويضه والتغطية على الأدوار القيادية التي كان يقوم بها في ميلان، وصرح: “صحيح أننا نفتقد لاعبا مثل فرانك (كيسييه)”، وأضاف: “لكن هذه هي كرة القدم. عندما يرحل شخص ما عليك أن تفعل كل شيء لكي تعوّضه بنجاح”، وختم: “نحن نعمل بشكل جيّد مع ساندرو (تونالي) ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل”.

ووجه بن ناصر رسالة قوية إلى جماهير النادي اللومباردي بخصوص مشاركة ميلان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقال: “بالطبع سنكون مستعدين، مسابقة دوري أبطال أوروبا مستوى آخر وأندية أخرى. علينا أن نفعل كل شيء لنكون في أفضل أحوالنا”، علما أن نادي ميلان سيلعب في المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، إلى جانب أندية تشيلسي الانجليزي وريد بول سالسبورغ النمساوي ودينامو زغرب الكرواتي.

يجدر الذكر أن بن ناصر يقدم مستويات جيّدة مع الروسونيري منذ بداية الموسم الجاري، بدليل اختياره أفضل لاعب في الفريق خلال شهر أوت الماضي، وهو الذي شارك في المباريات الخمس التي لعبها ميلان لحد الآن في الدوري الإيطالي، اختير خلالها رجل المباراة في مناسبتين.