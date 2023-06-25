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رياضة

بن ناصر يتحدى الإصابة ويتنقل إلى السعودية لأداء فريضة الحج ( فيديو)

عمر سلامي
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بن ناصر يتحدى الإصابة ويتنقل إلى السعودية لأداء فريضة الحج ( فيديو)
ح.م
اسماعيل بن ناصر بالسعودية لأداء فريضة الحج

تنقل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، إلى السعودية من أجل أداء فريضة الحج.

وحلّ لاعب نادي ميلان بالسعودية رفقة النجم الفرنسي نغولو كانتي، الذي تنقل بدوره لأداء الفريضة.

ورغم الإصابة التي يعاني منها، إلا أن بن ناصر لم يتأخر عن موعد الحج، وتنقل إلى مكة المكرمة، حيث يظهر اللاعب وهو يستعين بعكازين.

ويطهر مقطع فيديو، الدولي الجزائري بن ناصر خلال لقائه مع الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في السعودية.

وباشر بن ناصر مؤخرا عملية إعادة التأهيل، بعد العملية الجراحية التي أجراها، والتي ستبعده عن الميادين لمدة ستة أشهر.

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