بن ناصر يتحدى الإصابة ويتنقل إلى السعودية لأداء فريضة الحج ( فيديو)

تنقل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، إلى السعودية من أجل أداء فريضة الحج.

وحلّ لاعب نادي ميلان بالسعودية رفقة النجم الفرنسي نغولو كانتي، الذي تنقل بدوره لأداء الفريضة.

ورغم الإصابة التي يعاني منها، إلا أن بن ناصر لم يتأخر عن موعد الحج، وتنقل إلى مكة المكرمة، حيث يظهر اللاعب وهو يستعين بعكازين.

الثنائي إسماعيل بن ناصر ولدنا الخلوق🇩🇿ونغولو كانتي مع الشيخ سعد الشثري في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ❤️❤️❤️ @LesVerts @IsmaelBennacer pic.twitter.com/0KlygXbW4I — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) June 25, 2023

ويطهر مقطع فيديو، الدولي الجزائري بن ناصر خلال لقائه مع الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في السعودية.

وباشر بن ناصر مؤخرا عملية إعادة التأهيل، بعد العملية الجراحية التي أجراها، والتي ستبعده عن الميادين لمدة ستة أشهر.