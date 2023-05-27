بن ناصر يتسلّى مع جمهوره بِلُعبة “س” و”ج”!

ردّ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، السبت، على أسئلة جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومعلوم أن موسم مُتوسّط ميدان فريق ميلان آسي الإيطالي انتهى، بعد إصابته مُؤخّرا في الرّكبة وإجرائه عملية جراحية. ولن يعود إلى المنافسات الرّسمية إلى غاية نوفمبر المقبل.

ولجأ بن ناصر إلى منصّة “تويتر”، وراح يُمارس لعبة “س” و”ج” مع جمهوره. إليكم أبرز ما تضمّنته:

– أحنّ إلى خوض المقابلات، لكنّني أتسلّح بِذهنية قوية تجاوزًا لِهذه الفترة العصيبة.

– سأعمل المستحيل لِكي أُشارك مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، التي تنطلق في الـ 13 من جانفي 2024.

– التتويج مع المنتخب الوطني الجزائري بِكأس أمم إفريقيا نسخة مصر 2019، ومع نادي ميلان آسي بِلقب بطولة إيطاليا 2022، أفضل ذكرى رياضية لي.

– الإقصاء أمام الكاميرون من حضور نهائيات كأس العالم 2022 بِقطر، أسوأ ذكرى رياضية لي.

– أوّل هدف سجّلته في رابطة أبطال أوروبا كان له طعم خاص، في إشارة إلى توقيعه لِمصلحة الميلان ضد نادي نابولي الإيطالي، لِحساب ذهاب الدور ربع النّهائي، بِتاريخ الـ 12 من أفريل الماضي. كما تُظهره صور شريط الفيديو (اضغط هنا).

– رابطة أبطال أوروبا أقوى وأصعب منافسة شاركت فيها، وأيضا أعلى مستوى فني. وذلك على مستوى الأندية والمنتخبات.

– بعد افتكاك لقب “السكوديتو”، أحلم بِنيل لقب رابطة ابطال أوروبا.

– يحوز نادي “الروسونيري” إمكانيات معتبرة، وهو ما يجعل منه فريقا “استثنائيا” و”أسطوريا”. عِلما أن مدّة عقد الدولي الجزائري مع نادي الأحمر والأسود تنقضي في صيف 2027، بعدما بدأت في الفصل ذاته من عام 2019.

– لو طُلب منه اختيار 5 لاعبين فقط يخوض معهم مباراة رسمية أو ودّية، فسيجلب: رياض محرز، ورامي بن سبعيني، وياسين براهيمي، و مايك مينيون (حارس فرنسي/ الميلان)، وألكسيس سانشيز (مهاجم شيلي/ أولمبيك مرسيليا الفرنسي).

– فارس شعيبي أكثر لاعبي “الخضر” الشباب الذين ينتظرهم مستقبل كروي كبير.

– وصف مواطنه المُغترب وزميله في الميلان متوسّط الميدان ياسين عدلي (22 سنة) بـ “العبقري”، إشادة بِمواهبه الفنية.

– المدافع السنيغالي كاليديو كوليبالي أبرز مُنافس له أثار إعجابه، وقد كان يرتدي زيّ نادي نابولي الإيطالي، قبل انتقاله إلى فريق تشيلسي الإنجليزي.

– وبِخصوص نجم سابق يتمنّى اللّعب إلى جانبه لو ما زال يُمارس الكرة، اختار بن ناصر زين الدين زيدان ورونالدينيو.

– الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل أفضل لاعب مهاري وفنّي زامله في عالم الاحتراف، وكان ذلك في نادي أرسنال الإنجليزي ما بين صيفَي 2015 و2017.

– متوسّط الميدان الإسباني أندريس إنييستا نموذج ممتاز، ومصدر إلهام.

– تجربتي في نادي تور بِالقسم الثاني الفرنسي (النّصف الأوّل من سنة 2017 / كان آنذاك بِعمر 19 سنة)، ساعدتني في اكتشاف عالم الاحتراف في رياضة كرة القدم. في تلميح إلى أنه لا يسخر من الأندية المغمورة.

– بعيدا عن عالم كرة القدم، أعشق رياضتَي كرة السلة والتنس، والألعاب الأولمبية بِخصوص المنافسات الكبرى.