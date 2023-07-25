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رياضة

بن ناصر يتضامن مع ضحايا حرائق الغابات في الجزائر

عمر سلامي
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بن ناصر يتضامن مع ضحايا حرائق الغابات في الجزائر
أرشيف
اسماعيل بن ناصر

عبر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر عن تضامنه الكبير مع ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها عدة ولايات في الجزائر.

وأبدى لاعب ميلان الإيطالي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، تأثره الشديد بالحرائق التي نشبت في بعض الولايات.

كما عبر عن تضامه مع أسر الضحايا، وكل من يواجه الحرائق بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال بن ناصر: “من كل قلبي مع بلادي التي تواجه الحرائق .. أفكر في الضحايا وأحبائهم والمنقذين وكل من يواجه هذه الكارثة بشكل مباشر أو غير مباشر .. “.

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