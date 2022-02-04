بن ناصر يتعاطف مع الطفل المغربي ريان
عبّر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، عن تعاطفه مع الطفل المغربي ريان العالق في بئر، بإحدى قرى الشمال المغربي.
وكتب بن ناصر على حسابه الشخصي، على “فيسبوك وتويتر: ” تحلى بالشجاعة ريان، العائلة وكل الذين يقومون بعملية الإنقاذ”.
وأضاف بن ناصر: ” الله يحميك، ويسهل الأمور”.
وكان نجم “الخضر” رياض محرز قد أبدى تعاطفه الكبير مع الطفل ريان عبر “إنستغرام”، وكتب : ” إبقى قويا ريان”.
Courage au petit Rayan, à sa famille et à toutes les personnes mobilisées pour son sauvetage 🙏🏽
Qu’Allah les facilite et les protège 🤲🏽 pic.twitter.com/YNOxY6mNIg
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 4, 2022