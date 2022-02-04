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رياضة

بن ناصر يتعاطف مع الطفل المغربي ريان

سليم.ع
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بن ناصر يتعاطف مع الطفل المغربي ريان
جانب من عملية

عبّر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، عن تعاطفه مع الطفل المغربي ريان العالق في بئر، بإحدى قرى الشمال المغربي.

وكتب بن ناصر على حسابه الشخصي، على “فيسبوك وتويتر: ” تحلى بالشجاعة ريان، العائلة وكل الذين يقومون بعملية الإنقاذ”.

وأضاف بن ناصر: ” الله يحميك، ويسهل الأمور”.

وكان نجم “الخضر” رياض محرز قد أبدى تعاطفه الكبير مع الطفل ريان عبر “إنستغرام”، وكتب : ” إبقى قويا ريان”.

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