بن ناصر يتعافى من الإصابة ويعود لحسابات ميلان

بيولي ينتظر الكثير من الجزائري في سباق اللقب

تمنى مدرب نادي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، أن يتعافى الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، ونجم خط وسط النادي اللومباردي من الإصابة التي تعرض لها هذا الأسبوع وحرمته من المشاركة في مباراة ميلان وتورينو، الأحد الماضي، في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

وكان إسماعيل بن ناصر غاب عن لقاء تورينو بسبب معاناته من إجهاد عضلي، استدعى إراحته حتى يكون جاهزا للمواجهات المتبقية، وخوفا من تفاقم خطورة إصابته في وقت حساس بالنسبة للنادي اللومباردي الذي يتنافس على لقب الدوري الإيطالي وقبل 6 جولات من اختتام الموسم، وأكد مدرب نادي ميلان ستيفانو بيولي في تصريحات للقناة الرسمية للنادي الإيطالي، ردا على سؤال متعلق بجاهزية بن ناصر وبعض اللاعبين الآخرين الغائبين عن مواجهة تورينو، للمشاركة في مواجهة جنوى المقبلة في الجولة 32 من الدولي الإيطالي، قائلا: “أتمنى أن يعود أغلبهم (بن ناصر وزلاتان إبراهيموفيتش وريبيش) في المواجهة المقبلة”، وتابع: “بن ناصر عانى من إجهاد عضلي وفضلنا إراحته وهو نفس ما عانى منه باقي اللاعبين الآخرين”، قبل أن يضيف: “لو كنا لعبنا أمام تورينو يوم الاثنين أو الثلاثاء لكان شارك في المباراة”، وهو تصريح يؤكد إمكانية استعادة بن ناصر لكامل جاهزيته البدنية قبل لقاء الجمعة المقبل، وكان بن ناصر عانى الموسم الماضي من كابوس الإصابة الذي حرمه من الظهور في عديد المباريات، الأمر الذي أقلق نوعا ما سيتفانو بيولي، حسب المتابعين، من إمكانية تكرر هذا السيناريو في مرحلة حساسة بالنسبة لميلان في طريق التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

ويصنف متابعو الدوري الإيطالي بن ناصر في خانة أفضل لاعب في ميلان منذ بداية العام الجاري، مشيرين إلى مساهمته القوية في تصدر فريق لجدول الترتيب، بدليل أنه تحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الشهر الماضي، علما أنه شارك في 34 مباراة منذ بداية الموسم سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.